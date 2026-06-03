Madagascar: Beroroha - Les gendarmes sauvent un albinos enlevé

Un garçon albinos de 2 ans, cinquième enfant albinos kidnappé depuis janvier, a été sauvé grâce à une mobilisation des gendarmes et des habitants dans le district de Beroroha.

Un garçon albinos de 2 ans, enlevé lundi soir dans la commune de Tanamary, district de Beroroha, a été retrouvé sain et sauf grâce à l'intervention rapide des gendarmes et à la mobilisation des habitants.

L'enfant, prénommé Fiangara, avait été arraché à sa famille à Ankezaheza, dans le fokontany de Tsihiriky. Ses ravisseurs, trois hommes armés de fusils de chasse, l'ont abandonné dans la localité d'Ambinany, commune de Bemavo, en voyant les villageois et les forces de l'ordre se rapprocher. Le petit garçon est indemne et placé sous protection au poste avancé de la gendarmerie de Bemavo.

L'alerte a été donnée dans la nuit par les parents, qui ont réussi à envoyer un SMS au poste avancé de Tanamary malgré l'absence de réseau téléphonique. Le chef de poste a immédiatement déclenché une opération de recherche, mobilisant les gendarmes et les habitants. Toute la population du district de Beroroha a été alertée et s'est jointe aux recherches. C'est cette solidarité qui a permis de retrouver l'enfant vivant et de déjouer l'enlèvement.

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Cibles

Selon les témoignages, les ravisseurs ont pris la fuite en abandonnant l'enfant lorsqu'ils ont constaté l'arrivée massive des villageois et des gendarmes. L'enquête se poursuit pour identifier les trois hommes. L'existence d'un réseau organisé est fortement suspectée.

Les autorités locales insistent sur la nécessité de renforcer la protection des enfants albinos, régulièrement pris pour cibles. Les familles concernées sont invitées à se rapprocher des brigades de gendarmerie ou à s'installer dans des zones plus sécurisées afin de réduire les risques.

Fiangara est le seul enfant albinos à avoir survécu à un rapt depuis le début de l'année. Quatre autres, enlevés à Mampikony, Marovoay, Betroka et Toliara, ont été tués ou décapités. Le dernier drame, survenu samedi à Toliara, a bouleversé le pays : Landricia, une fillette d'un an et demi, a été retrouvée décapitée. Sa mort, comme celle des autres enfants atteints d'albinisme, a provoqué une vague de réactions.

Le président de la Refondation de la République a exigé le transfert des suspects vers la maison de force de Tsiafahy, tandis que la gendarmerie de Toliara, chargée de l'enquête, affirme travailler activement au démantèlement du réseau impliqué dans ce meurtre.