Madagascar: Concertation nationale - Une réunion restreinte en avant-goût

3 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Doris Mampionona

Le coup d'envoi de la concertation nationale, qui devait initialement se faire par le biais d'une cérémonie, ce jour, au Centre de conférences international (CCI) d'Ivato, sera remplacé par une réunion en comité restreint.

Lors de l'émission spéciale diffusée sur la télévision publique TVM, dimanche, le colonel Michaël Randrianirina, président de la Refondation, a indiqué qu'il y aura, préalablement, une réunion entre lui, les quatre dirigeants du Conseil oecuménique des Églises de Madagascar (FFKM), le Premier ministre, ainsi que la ministre chargée de la Refondation. Cette rencontre préparatoire est prévue se tenir ce jour.

Selon les informations recueillies, cette réunion devrait également permettre de définir les grandes orientations ainsi que les modalités d'organisation de la concertation nationale. La date officielle de la concertation nationale est ainsi attendue par les participants issus de toutes les régions.

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