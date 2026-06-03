Madagascar: Classement Bloomberg - Une entreprise malgache parmi les startups de l'année

Bloomberg News a dévoilé la deuxième édition de sa liste « African Startups to Watch ».

Parmi les vingt-cinq entreprises sélectionnées, une seule est malgache : Bôndy. Spécialisée dans la restauration des écosystèmes et le développement de filières agricoles durables, l'entreprise s'impose comme l'unique représentante de Madagascar dans cette sélection continentale.

Fondée en 2019, Bôndy déploie une stratégie articulée autour de trois piliers : la restauration des paysages, la finance carbone et la biodiversité, ainsi que la structuration de chaînes de valeur agricoles inclusives. En six ans, la société affirme avoir construit un modèle autosuffisant, réduisant fortement sa dépendance aux levées de fonds externes.

« Cette reconnaissance par Bloomberg reflète ce que nos équipes construisent chaque jour sur le terrain depuis 2019 : la preuve qu'un modèle économique rigoureux et un impact écologique et social profond ne sont pas incompatibles, ils se renforcent », affirme Gabriel Tasso, co-fondateur de Bôndy. La société est aussi certifiée B Corp, un label international qui distingue les entreprises répondant aux plus hauts standards en matière de performance sociale, environnementale, de transparence et de gouvernance.

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Pour les éditeurs de Bloomberg et les analystes de Bloomberg Intelligence, cette sélection repose sur des critères exigeants : ampleur du problème traité, créativité de la solution et traction réelle auprès des investisseurs et des clients. Cette édition met particulièrement l'accent sur l'urgence, en valorisant des startups qui apportent des réponses là où les infrastructures et systèmes traditionnels montrent leurs limites.

La liste inclut des entreprises du Botswana, du Cameroun, du Tchad, d'Égypte, du Ghana, de Côte d'Ivoire, de Madagascar, de Maurice, du Nigeria, d'Afrique du Sud, de Somalie et de Tanzanie. Les secteurs couverts vont de la santé à la fintech, en passant par la résilience climatique, la gestion des déchets et les transports.