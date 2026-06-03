Madagascar: Commerce - Les vendeurs ambulants envahissent Petite Vitesse

Les vendeurs ambulants de Petite Vitesse s'installent sur les trottoirs et aux abords des routes pour vendre leurs produits. Malgré les espaces prévus pour eux, certains restent en bordure de chaussée pour attirer plus de clients.

Hier, la rue de Petite Vitesse a retrouvé un visage plus ordonné. La chaussée était dégagée et la circulation plus fluide. Les encombrements habituels entre vendeurs, piétons et véhicules ont diminué. Une situation facilitant les conditions de déplacement des usagers.

Toutefois, les commerçants n'ont pas encore intégré l'espace aménagé à leur intention. Beaucoup continuent d'occuper les trottoirs pour proposer leurs marchandises, tandis que d'autres vendeurs ambulants installent leurs étals directement sur les trottoirs et en bordure de chaussée. Malgré les mesures de réorganisation mises en place, plusieurs d'entre eux estiment que l'emplacement dans le marché qui leur a été attribué ne leur permet pas d'attirer suffisamment de clients.

« Si nous restons dans le marché, nous n'allons rien vendre. Ici, nous pouvons crier pour faire la promotion de nos articles », explique Ritah, vendeuse de rue à Petite Vitesse.

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Plus fluide

Du côté des usagers de la route, le changement a été remarqué. « Aujourd'hui, nous avons pu traverser le secteur sans rester bloqués pendant de longues heures. La circulation est beaucoup plus fluide qu'avant », témoigne Niriana, chauffeur de taxi-be.

Même constat pour Ratovohery, un autre automobiliste desservant cet axe : « Il y a encore des vendeurs sur les trottoirs, mais au moins la route est libre. Avant, il fallait s'arrêter plusieurs fois pour éviter de heurter des piétons ou encore les marchandises des vendeurs de rue ».

Les piétons apprécient également ce changement. « Nous pouvons marcher plus facilement sans être constamment obligés de descendre sur la chaussée pour contourner les étals », confie Norotiana, une passante. Davidson, un autre piéton, souligne toutefois que la situation reste perfectible : « Les trottoirs sont encore occupés par endroits. Il faudra trouver une solution durable pour que chacun puisse avoir sa place », a-t-il ajouté.

Malgré cette présence persistante sur les trottoirs, la circulation des personnes et des véhicules s'est déroulée dans de meilleures conditions que les jours précédents. Les piétons ont pu se déplacer plus facilement et les automobilistes ont constaté une réduction des ralentissements sur cet axe très fréquenté.

Sur place, des policiers municipaux, des éléments de la Police nationale ainsi que des équipes de la Commune urbaine d'Antananarivo étaient mobilisés. Déployés sur plusieurs points stratégiques, ils ont veillé au respect des mesures de réorganisation et ont supervisé l'évolution de la situation tout au long de la journée. Leur présence visait notamment à prévenir une nouvelle occupation de la chaussée et à garantir la fluidité de la circulation.