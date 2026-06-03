Madagascar: Carburant - Un pétrolier attend au large du port de Toamasina

3 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Le tanker de carburant attendu au port de Toamasina le 31 mai dernier n'a pas encore accosté.

«Le navire est bien arrivé, mais il patiente en rade. Le quai est actuellement occupé par un autre navire chargé de ravitailler les régions en carburant. Le tanker ne pourra accoster qu'après son départ », a expliqué hier une source au niveau du port à Toamasina.

Ce tanker est attendu à quai le matin du 4 juin. Ce « léger » retard d'accostage n'aura aucun impact sur l'approvisionnement, rassure une source auprès de l'Office malgache des hydrocarbures (OMH).

« Nous disposons des stocks de carburant nécessaires pour tenir jusqu'à l'acheminement de ces nouveaux arrivages », précise-t-elle.

Dans les stations-service, la situation est calme, loin des grandes affluences et des paniques au mois de février-mars. Les clients ne se précipitent plus dans ces stations-service pour faire des réserves de carburant. « Nos stocks sont amplement suffisants. On en a même plus qu'il n'en faut ! », lance un pompiste dans le centre-ville d'Antananarivo.

Une source auprès de l'OMH se veut rassurante et annonce qu'un autre navire de carburant est attendu vers le 20 juin.

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