Madagascar: Basketball 3X3 - World Cup 2026 - Les Ankoay montrent leurs limites

La Coupe du monde de basketball 3x3 en Pologne agit une nouvelle fois comme un révélateur pour Madagascar.

Régulièrement qualifiés aux grandes compétitions internationales, les Ankoay ont confirmé leur statut de référence africaine. Toutefois, face aux meilleures sélections du monde, les représentants malgaches peinent encore à franchir un palier.

Les premiers résultats en témoignent. Chez les dames, Madagascar s'est incliné face à l'Azerbaïdjan (13-21), puis contre la Pologne (10-20). Les hommes ont connu le même sort face à l'Autriche (15-20) puis à la Serbie (14-21). Plus que les scores, ces rencontres ont mis en évidence des lacunes récurrentes dans les secteurs clés du jeu.

Pour Ndranto Rakotonanahary, aide-coach des Ankoay 5x5, le manque d'efficacité offensive a été déterminante. La défense féminine a montré des progrès, mais celle des hommes s'est révélée moins performante qu'à l'accoutumée. L'adresse au tir a également fait défaut des deux côtés.

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Sacrifices

Dans une discipline où chaque possession peut faire basculer un match, ces détails prennent une importance capitale.

Le technicien insiste néanmoins sur un point essentiel : Madagascar n'est pas arrivé au Mondial par hasard. Grâce aux efforts et aux sacrifices consentis par les joueurs, les joueuses et le staff technique, les Ankoay ont gagné leur place parmi les meilleures nations de la discipline. L'enjeu est désormais de convertir cette reconnaissance en performances concrètes sur le terrain.

Des adversaires encore plus redoutables

Les rendez-vous de ce jour s'annoncent particulièrement difficiles. Les dames défient les Pays-Bas et la République tchèque. Les Néerlandaises se distinguent par leur vitesse d'exécution, leur mobilité et leur efficacité dans les espaces réduits. Les Tchèques, elles, imposent un défi physique permanent grâce à leur puissance athlétique.

Chez les hommes, l'Australie et l'Espagne représentent deux références du circuit mondial avec leur maîtrise tactique et leur expérience des grandes compétitions.