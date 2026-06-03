Afrique: Al Merrikh SC - Fenohasina aligne les buts

3 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

L'ancien attaquant de l'Ajesaia reste intenable au Rwanda et au Soudan.

Fenohasina Gilles Razafimaro a inscrit quatre buts lors de ses trois derniers matchs. Son club, Al Merrikh SC, s'est imposé 4-0 contre Hay Alwadi lundi, au stade Kober, au Soudan, lors de la cinquième journée de la Sudan Premier League, Elite Stage. Feno a été l'auteur du troisième but de son équipe (39e).

À la Rwanda Premier League, Al Merrikh SC s'est incliné 1-3 devant Gurilla FC au stade Pelé, à Kigali, dimanche. L'attaquant des Barea s'est offert l'unique but de son équipe. Et vendredi, en Sudan Premier League, Al Merrikh SC avait battu Al Falah sur le score fleuve de 6-0 au Kober Stadium. Feno a été l'artisan du premier but (6 ) et du quatrième en seconde période (59e).

Le club des deux Barea, Fenohasina Gilles et Nicolas Randriamanampisoa, est actuellement leader provisoire du championnat élite soudanais.

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