Afrique: Al Merrikh SC - Fenohasina aligne les buts

L'ancien attaquant de l'Ajesaia reste intenable au Rwanda et au Soudan.

Fenohasina Gilles Razafimaro a inscrit quatre buts lors de ses trois derniers matchs. Son club, Al Merrikh SC, s'est imposé 4-0 contre Hay Alwadi lundi, au stade Kober, au Soudan, lors de la cinquième journée de la Sudan Premier League, Elite Stage. Feno a été l'auteur du troisième but de son équipe (39e).

À la Rwanda Premier League, Al Merrikh SC s'est incliné 1-3 devant Gurilla FC au stade Pelé, à Kigali, dimanche. L'attaquant des Barea s'est offert l'unique but de son équipe. Et vendredi, en Sudan Premier League, Al Merrikh SC avait battu Al Falah sur le score fleuve de 6-0 au Kober Stadium. Feno a été l'artisan du premier but (6 ) et du quatrième en seconde période (59e).

Le club des deux Barea, Fenohasina Gilles et Nicolas Randriamanampisoa, est actuellement leader provisoire du championnat élite soudanais.