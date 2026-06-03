Madagascar: Condition féminine - Des élèves s'informent sur la menstruation

À Tsiroanomandidy, la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle a mis en avant les besoins des jeunes filles à l'école.

L'accès à l'eau, à des sanitaires adaptés et à des produits d'hygiène reste essentiel pour leur permettre de vivre leurs menstruations dans la dignité.

Plus de dix mille élèves des écoles primaires publiques et du collège d'enseignement général d'Andrefanigara bénéficient désormais de nouveaux blocs sanitaires. Ces installations disposent d'un accès à l'eau et répondent aux besoins des jeunes filles pendant leurs règles. La pose de la première pierre de nouveaux sanitaires au lycée de Tsiroanomandidy a également eu lieu dans le cadre du projet Tsiroarano : Water for Life.

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« Ces infrastructures ne sont pas destinées uniquement à quelques établissements. L'objectif est de doter toutes les écoles publiques de Tsiroanomandidy d'installations adaptées à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. Les enfants jouent un rôle essentiel dans la sensibilisation à l'hygiène. Ils ont déjà été bien formés à l'utilisation de ces installations et les jeunes filles n'ont plus honte de parler des menstruations », a déclaré José Rakotoniaina, directeur régional de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène dans la région Bongolava.

Pour WaterAid Madagascar, l'enjeu concerne aussi les conditions de vie des femmes et des jeunes filles. « C'est une journée importante pour les femmes et les jeunes filles, car nous aspirons à une amélioration de leurs conditions de vie afin qu'elles puissent vivre leurs menstruations librement et sereinement », a affirmé Hantaniana Rabesandratana, directrice nationale par intérim au sein de WaterAid Madagascar.

Trente femmes issues d'associations locales ainsi que quinze détenues de la prison de Tsiroanomandidy ont également suivi une formation sur la fabrication de serviettes hygiéniques réutilisables et de savon. Elles ont aussi reçu des informations sur la santé menstruelle.