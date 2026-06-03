Madagascar: Football féminin - New York - Le club de Ny Anjara accède en Division 1

3 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Promotion en division majeure.

Le club de l'attaquante malgache, fondatrice de l'école de football féminin Yfomac, Ny Anjara Rafalimanana, Williamsburg International FC (WIFC), est promu en division 1 de la New York Metropolitan Women's League aux États-Unis à l'issue d'une saison exceptionnelle.

Crédité de 39 points, WIFC termine en tête de la Ligue avec treize victoires et une seule défaite sur quatorze matchs. Nya Rafali a disputé douze matchs sur quatorze et enregistre treize buts, ce qui la place deuxième buteuse de son équipe. WIFC a gagné son dernier match de la saison contre New York Magic Reserves (15-1), dimanche.

« L'été passé, je vous ai dit que nous avions comme objectif cette saison d'arriver premières de notre Ligue pour être promues en D1, et nous l'avons fait (...) Au-delà des statistiques, je suis surtout fière de tout le travail qu'on a accompli avec l'équipe cette saison », se réjouit Ny Anjara Rafalimanana.

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Cette saison, le club a structuré son projet féminin autour de deux équipes: WIFC Green, équipe première avec pour objectif l'ascension en division 1, et WIFC White, équipe réserve orientée plutôt vers le développement. « J'ai été sélectionnée pour évoluer avec WIFC Green au poste d'attaquante », souligne Nya Rafali, à sa troisième saison au sein du club.

WIFC avait également disputé la State Cup et a été éliminé en demi-finale.

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