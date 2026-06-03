Madagascar: Football féminin - New York - Le club de Ny Anjara accède en Division 1

Promotion en division majeure.

Le club de l'attaquante malgache, fondatrice de l'école de football féminin Yfomac, Ny Anjara Rafalimanana, Williamsburg International FC (WIFC), est promu en division 1 de la New York Metropolitan Women's League aux États-Unis à l'issue d'une saison exceptionnelle.

Crédité de 39 points, WIFC termine en tête de la Ligue avec treize victoires et une seule défaite sur quatorze matchs. Nya Rafali a disputé douze matchs sur quatorze et enregistre treize buts, ce qui la place deuxième buteuse de son équipe. WIFC a gagné son dernier match de la saison contre New York Magic Reserves (15-1), dimanche.

« L'été passé, je vous ai dit que nous avions comme objectif cette saison d'arriver premières de notre Ligue pour être promues en D1, et nous l'avons fait (...) Au-delà des statistiques, je suis surtout fière de tout le travail qu'on a accompli avec l'équipe cette saison », se réjouit Ny Anjara Rafalimanana.

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Cette saison, le club a structuré son projet féminin autour de deux équipes: WIFC Green, équipe première avec pour objectif l'ascension en division 1, et WIFC White, équipe réserve orientée plutôt vers le développement. « J'ai été sélectionnée pour évoluer avec WIFC Green au poste d'attaquante », souligne Nya Rafali, à sa troisième saison au sein du club.

WIFC avait également disputé la State Cup et a été éliminé en demi-finale.