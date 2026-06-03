Madagascar: Coupe de Madagascar - FC Rouge se qualifie pour les huitièmes

Les clubs de la Pure Play Football League assurent leur entrée.

Onze équipes sur les quatorze en lice au championnat élite ont, jusqu'à hier, validé leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe de Madagascar. FC Rouge rejoint les huit qualifiés de ce week-end, après avoir éliminé par 5 buts à 3, en seizièmes de finale, l'équipe d'Analanjirofo, Kakambary FC, hier à Iavoloha. Ce match était prévu se tenir dimanche, mais a été reporté car l'équipe de Fenoarivo Atsinanana avait encore disputé un match important du championnat d'Atsinanana ce week-end.

Après son élimination en quarts de finale de la PFL, FC Rouge se consacre à son aventure en coupe nationale et l'assure. Les Reds menaient déjà 3 buts à 0 à la pause, inscrits par Benary (3e), Ismaël (17e) et Tojo (45e+1). FC Rouge a ajouté deux buts supplémentaires en seconde période, signés Pito (56e) et Marcus (78e). Kakambary FC a tout fait pour revenir au score et a marqué trois buts, dont le but d'ouverture de Donald (58e) pour son équipe, suivi du doublé de Nixon (66e, 81e).

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TGBC d'Atsinanana a composté son billet pour les huitièmes en battant 1 à 0 Babangy FC à Fenoarivo Atsinanana. Antimo Record s'est quant à lui défait d'AS FAJ 1 à 0 à Toliara. L'unique équipe de la PFL éliminée d'entrée a été Mama FC, écartée par AF CA 1 à 4 à Sambava.