Madagascar: Cabaret - Serge Ramiandrasoa Band fête sa décennie à l'hôtel Le Louvre

Le groupe marque une décennie de partenariat musical et événementiel lors d'un rendez-vous festif prévu ce dimanche au Saint-Germain.

Dix années de musique, d'animation et de fidélité seront célébrées ce dimanche 7 juin. Serge Ramiandrasoa Band fêtera ses dix ans de collaboration musicale et événementielle avec Le Louvre à l'occasion d'un grand rendez-vous placé sous le signe de la nostalgie et de la convivialité.

La célébration se déroulera à partir de midi au Saint-Germain. Pour marquer cet anniversaire, les organisateurs ont misé sur une formule qui a fait le succès de ce partenariat au fil des années : un après-midi de rétro nostalgie accompagné de danses de salon accessibles à tous.

Cha-cha-cha, tango, valse, madison ou encore séga rythmeront cette rencontre destinée particulièrement aux amateurs des grands classiques d'hier. L'événement ambitionne de faire revivre l'ambiance des belles années à travers un répertoire composé de tubes des années 1960, 1970 et 1980.

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Le public retrouvera ainsi des chansons emblématiques issues de différents univers musicaux, allant des variétés malgaches aux succès internationaux. Des artistes tels que Les Surfs, RR Majunga, Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Joe Dassin, The Beatles ou encore The Platters seront mis à l'honneur à travers leurs oeuvres les plus connues.

Parmi les morceaux annoncés figurent notamment « 10 ans plus tôt » de Michel Sardou, « Hey Jude » et « Let It Be » des Beatles, « Le Jour du Retour » de Dalida ou encore « C'est bon pour le moral ». Une sélection conçue pour réveiller les souvenirs et inviter le public à reprendre en choeur les refrains qui ont marqué plusieurs générations.

Cette célébration permettra à Serge Ramiandrasoa Band et au Louvre de rendre hommage à dix années de collaboration continue, tout en offrant aux seniors, aux nostalgiques et aux passionnés de musique rétro un moment de partage autour des chansons qui ont traversé le temps.