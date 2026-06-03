Madagascar: Concert - Kiaka reste debout après quarante ans de scène

Le groupe de rock malgache célèbre quatre décennies de carrière. Il prépare un concert anniversaire au Palais des sports de Mahamasina.

Quarante ans après ses débuts, Kiaka s'impose toujours comme l'un des groupes les plus emblématiques et durables de la scène rock malgache. Composée de Jonny, Joce, Deba, Nini, Daddy, Princy et Jojo, la formation, fidèle à son identité musicale et à son public, s'apprête à célébrer cet anniversaire exceptionnel par un grand concert au Palais des sports de Mahamasina ce dimanche. L'événement, organisé par LaMozika en partenariat avec Airtel Madagascar, s'annonce comme l'un des projets les plus ambitieux de son histoire.

Pour cette célébration, le groupe voit les choses en grand. Jeux de lumière, mise en scène travaillée et ambiance rock rythmeront un spectacle où chaque détail compte. Jonny a d'ailleurs spécialement fait le déplacement depuis la France pour participer à ce concert anniversaire. Pour Kiaka, le rock dépasse la simple musique : chaque concert est conçu comme une véritable performance artistique, où l'émotion et la présence scénique occupent une place essentielle.

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Face aux évolutions de l'industrie musicale et des technologies, les membres reconnaissent que « le paysage a profondément changé ». Toutefois, ils restent attachés à une création authentique, éloignée des logiques purement commerciales et fidèle à l'esprit du groupe.

Cohésion interne

La création demeure au coeur de leur identité. Nini, membre du groupe, confie : « Je suis chanteur et compositeur, et je m'investis pleinement dans cette passion. » De son côté, Jonny, installé en France où il travaille dans la logistique chez UPS, continue de nourrir son engagement musical : « La musique est toujours en moi. Je joue et je compose dès que je peux, même après le travail. »

La longévité de Kiaka repose avant tout sur une forte cohésion interne. Malgré les tensions parfois rencontrées au sein du groupe, liées notamment aux questions financières, aux comportements ou à la vie personnelle, les membres ont toujours privilégié le dialogue afin de préserver l'unité du collectif.

L'histoire du groupe remonte à une bande d'amis passionnés qui décident de créer leur propre formation musicale. Plusieurs membres avaient auparavant évolué au sein du groupe Tselatra. Le nom « Kiaka » a été choisi pour exprimer un message fort adressé au public. Les premières diffusions à la radio permettent rapidement au groupe de se faire connaître et de fidéliser un large auditoire.

Au fil des années, Kiaka a enrichi son répertoire avec près de soixante titres. Parmi les plus emblématiques figure « Soavaly Metaly », première composition du groupe. D'autres morceaux, comme « Ilay Mahantra », s'inspirent de scènes de la vie quotidienne et des réalités sociales du pays.

Toujours actif, le groupe a sillonné de nombreuses régions de Madagascar et s'est également produit à l'étranger, notamment en France en 2006. Malgré le temps qui passe, Kiaka conserve un public fidèle et continue de susciter un fort engouement.

Cette célébration sera également marquée par une forte émotion, avec un hommage rendu au premier batteur du groupe, disparu il y a sept ans. Son souvenir restera associé à cette grande fête qui réunira plusieurs générations de fans.

Quarante ans après son premier concert, Kiaka confirme ainsi qu'une passion sincère et une solidarité durable peuvent faire vivre un groupe au-delà des décennies.