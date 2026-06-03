Madagascar: Love and pain - Rar Project investit Madagascar Underground

3 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Dans un paysage musical largement dominé par les genres populaires, Rar Project s'impose comme l'un des rares collectifs à défendre activement le rock alternatif à Madagascar.

Composé de dix artistes aux profils variés, il poursuit sa mission de rassembler et de faire vivre une communauté de passionnés autour de cet univers musical.

Le collectif réunit actuellement Jia, Johary, Naday, Hoffman, Ash, Ampelagie, Manga, Iri, Juju et Andry. Musiciens, chanteurs et artistes issus de différents horizons alternatifs mettent en commun leurs talents afin de promouvoir un style qui dispose d'un public fidèle dans la Grande Île.

Depuis l'année dernière, Rar Project multiplie les spectacles pour démontrer que le rock alternatif a toute sa place sur la scène malgache. Parmi ses initiatives marquantes figure notamment

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« Raise the Dead », une série de concerts rendant hommage à des artistes disparus qui ont marqué l'histoire du genre, à l'image de Kurt Cobain, leader de Nirvana, ou encore de Dolores O'Riordan, chanteuse du groupe The Cranberries.

Le collectif retrouvera son public ce vendredi à partir de 18 heures au Madagascar Underground à Antsahavola. Pour cette nouvelle rencontre, les artistes proposeront « Love and Pain », un spectacle construit autour des thèmes de l'amour et de la souffrance. À travers des reprises internationales et leurs propres compositions, ils raconteront une histoire portée par les émotions et l'énergie du rock alternatif.

Avec cette nouvelle création, Rar Project confirme sa volonté de faire découvrir davantage cette culture musicale et de renforcer les liens entre les amateurs du genre à Madagascar.

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