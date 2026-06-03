Madagascar: Iray Volan'ny Teny Malagasy - Trois auteurs se distinguent dans la maîtrise du malgache

Trois auteurs ont été récompensés lors du lancement du Mois de la langue malgache à Analakely.

La langue malgache était à l'honneur ce lundi à Analakely. À l'occasion de l'ouverture du Mois de la langue malgache et des festivités du 66e anniversaire de l'Indépendance de Madagascar, le ministère de la Communication et de la Culture (MCC) a dévoilé les noms des lauréats de son premier concours littéraire national dédié aux ouvrages rédigés en malgache.

Organisé pour la première fois par le MCC, ce concours a réuni une centaine d'écrivains venus de différentes régions du pays. Trois catégories étaient proposées : nouvelle, recueil de poèmes et pièce radiophonique. À l'issue des délibérations, trois auteurs se sont démarqués par la qualité de leurs oeuvres.

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Dans la catégorie nouvelle, le prix a été attribué à Rija Al-Jonah pour son ouvrage « Mena Mirahavavy ». Originaire de la région Alaotra-Mangoro et résidant actuellement à Ambatondrazaka, le poète et écrivain verra son oeuvre éditée à 500 exemplaires. La catégorie recueil de poèmes a été remportée par Lantoraozy, originaire de la région Amoron'i Mania, avec son livre intitulé « Adintsika iombonana », qui bénéficiera également d'une édition à 500 exemplaires. De son côté, Irris Ydas s'est distingué dans la catégorie théâtre radiophonique avec son histoire « Vokatra Isan-taona ». Il a reçu une récompense d'un million d'ariary.

À travers cette initiative, le ministère entend renforcer la valorisation de la langue nationale et encourager la création littéraire en malgache. Selon Fenosoa Gascar : « La préservation et la promotion de la langue malgache constituent une mission essentielle du département, qui a mis en place une Direction de la promotion de la langue malgache (DPLM). »

Le Mois de la langue malgache sera également rythmé par plusieurs activités organisées en collaboration avec d'autres ministères. Un programme spécial est notamment prévu le 12 juin au lycée d'Analamahitsy avec le ministère de l'Éducation nationale. Des ateliers d'écriture en langue malgache sont aussi proposés avec le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle.

Par ailleurs, une formation en partenariat avec la Gendarmerie nationale sera lancée cette semaine. Tout au long du mois de juin, la page Facebook officielle du MCC publiera également des conseils quotidiens sur l'orthographe et la grammaire malgaches afin d'aider le grand public à mieux maîtriser la langue.

Il a été rappelé que la valorisation de la langue malgache ne devrait pas se limiter au mois de juin, soulignant que les communiqués officiels du gouvernement sont désormais rédigés en langue malgache.