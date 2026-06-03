Angola: La Police de Nzeto saisit un camion transportant 35.000 litres de pétrole lampant

3 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par DA/JL/BS

Mbanza Kongo — Un camion-citerne transportant 35.000 litres de pétrole lampant a été saisi dans la nuit de lundi à mardi dans la localité de Nzeto, dans la province du Zaire, pour une présumée tentative de contrebande de carburant vers la République démocratique du Congo (RDC) voisine.

Selon un communiqué du Commandement provincial de la Police nationale du Zaire, consulté mercredi par l'ANGOP, la cargaison était initialement destinée au quartier de Samba, à Luanda, mais aurait été détournée vers la province du Zaire à des fins non déclarées. « Le manifeste présenté par le conducteur du camion indique que le pétrole lampant avait pour destination la province de Luanda, plus précisément le quartier de Samba », précise le document.

L'opération a été menée conjointement par des éléments de la Police nationale et du Service d'investigation criminelle (SIC) dans la municipalité de Nzeto. Le chauffeur demeure en détention tandis que les enquêtes se poursuivent afin d'élucider les circonstances de l'affaire. Il s'agit du premier cas de ce type enregistré par la Police nationale à Nzeto depuis le début de l'année.

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