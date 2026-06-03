Angola: Le Projet Okukula valorise la tradition africaine à l'ère de la technologie

3 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JT/MS/BS

Lubango — Le Projet Okukula, récemment lancé dans la province de Huíla, a annoncé une série d'événements visant à promouvoir l'identité africaine, à valoriser ses traditions et à préserver son patrimoine culturel dans un contexte fortement marqué par l'influence technologique, a déclaré sa coordinatrice, Neusa Zola.

Dans une interview accordée à l'ANGOP à l'issue du forum « Défis technologiques et identité africaine : la voix et le rôle de Huíla », le premier de cette initiative, Neusa Zola a souligné que l'objectif était de créer un espace de dialogue capable de concilier progrès technologique, y compris l'intelligence artificielle, souveraineté numérique et économie créative, sans négliger les traditions locales. Elle a indiqué que la technologie devait être utilisée comme un instrument pour renforcer la mémoire collective, stimuler l'entrepreneuriat et promouvoir des solutions adaptées aux réalités locales.

Selon elle, l'événement, sous le thème « Intelligence qui guide, héritage qui inspire », organisé à l'occasion du Mois de l'Afrique, constituait une plateforme d'excellence pour réfléchir à la coexistence entre progrès et matrice identitaire. La coordinatrice a précisé que l'initiative se concentrait sur le débat intellectuel tout en célébrant le patrimoine à travers des expositions artistiques et littéraires. À cette occasion, un défilé de mode africaine et une expérience gastronomique mettant en avant les saveurs de l'Angola, du Congo, du Cap-Vert et du Nigeria ont été proposées.

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Le forum était structuré autour de deux panels thématiques. Le premier, consacré à l'innovation, a permis à des spécialistes d'aborder l'application de l'intelligence artificielle dans des contextes africains et les opportunités pour l'entrepreneuriat numérique dans la région du plateau central. Le second panel s'est centré sur les questions d'identité, d'éducation et d'inclusion sociale, mettant en lumière le rôle de la technologie comme outil de préservation culturelle, de promotion de la littératie numérique et de valorisation des expressions artistiques africaines.

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