Angola: L'IDF identifie les feux de forêt comme le principal défi environnemental à Huíla

Lubango — Les feux de forêt, d'origine humaine et aggravés par les conditions climatiques, constituent l'un des plus grands défis environnementaux auxquels est confrontée la province de Huíla, selon Abel Zamba, directeur de l'Institut pour le développement forestier (IDF).

L'agriculture itinérante sur brûlis et le braconnage figurent parmi les principales causes de ces incendies, qui ravagent des milliers d'hectares de végétation dans la province, a dénoncé le responsable du département provincial de l'IDF. Dans un entretien accordé à l'ANGOP à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement (5 juin), le directeur a expliqué que le recours au feu pour préparer les terres agricoles reste une pratique courante dans les villages.

D'après lui, de nombreux agriculteurs utilisent le feu pour défricher les terres, considérant cette méthode comme la plus rapide et la moins coûteuse pour démarrer la production ; cependant, ils finissent presque toujours par perdre le contrôle des flammes, qui se propagent alors à d'autres zones, causant des dommages aux écosystèmes. Abel Zamba a également évoqué le braconnage comme autre cause des incendies de forêt, certains braconniers utilisant le feu pour effrayer ou acculer les animaux, facilitant ainsi leur capture.

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L'interviewé a souligné que ces pratiques sont plus fréquentes pendant la saison sèche, période où la végétation desséchée favorise la propagation rapide des flammes. Le directeur provincial de l'IDF a déploré le manque de ressources pour la surveillance, qui continue d'entraver la prévention de ces incendies, tout en reconnaissant que le problème exige avant tout un changement de comportement de la part des communautés. Il a donc plaidé pour le renforcement des campagnes de sensibilisation à l'environnement, afin de promouvoir des techniques agricoles plus durables et de décourager l'utilisation indiscriminée du feu.

Selon Abel Zamba, les feux de forêt contribuent à la dégradation des sols, à la destruction du couvert végétal, à la réduction de la biodiversité et à l'aggravation des processus de désertification dans certaines régions de Huíla. Le responsable a également appelé à l'implication des communautés locales dans la surveillance et la protection des zones forestières, considérant que la préservation de l'environnement repose sur la participation de toute la société.

À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée chaque année le 5 juin, Abel Zamba a plaidé pour une réflexion sur les pratiques qui menacent les ressources naturelles, soulignant que la réduction des feux de forêt est essentielle pour garantir la durabilité environnementale et le bien-être des générations futures. L'IDF encourage la participation communautaire à la durabilité environnementale. Il a également estimé que la durabilité environnementale de la province de Huíla dépend de la participation directe de la population à la conservation des forêts.

Selon l'interviewé, la stratégie de conservation adoptée par le secteur repose sur une approche communautaire, considérant que les populations vivant à proximité des zones forestières sont les principaux partenaires de la protection de ces ressources. Il a indiqué que les communautés peuvent contribuer à la préservation de l'environnement par la surveillance des forêts, le signalement des pratiques environnementales néfastes et la participation aux campagnes de reboisement menées par l'IDF et ses partenaires.

Célébrée chaque année le 5 juin, cette journée a été instituée par les Nations Unies (ONU) en 1972, lors de la Conférence de Stockholm sur l'environnement humain, dans le but de sensibiliser la communauté internationale à l'importance de la préservation de l'environnement et du développement durable.

La province comptait autrefois quatre polygones forestiers : Sandji et Bundjei (Chipindo), Waba (Caconda) et Humpata. Il n'en reste aujourd'hui que trois, celui de Sandji ayant été privatisé. Huíla, située au sud du pays et dont la capitale est Lubango, bénéficie d'un climat tropical d'altitude et s'étend sur 79 022 km². Sa population était estimée à 3 302 866 habitants en 2024.