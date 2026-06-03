Afrique: Le Premier ministre Abiy salue le rôle de la Mission d'observation électorale de l'Union africaine dans le processus démocratique

3 Juin 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu aujourd'hui l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, chef de la Mission d'observation électorale de l'Union africaine, accompagné de son équipe.

Il s'est déclaré heureux de cette rencontre.

« Nous exprimons notre reconnaissance à la Mission d'observation électorale de l'Union africaine, forte de 73 membres et conduite par l'ancien président Uhuru Kenyatta, pour son engagement et sa contribution au renforcement de notre démocratie.

Les institutions africaines jouent un rôle déterminant pour garantir que les processus démocratiques s'appuient sur les réalités et les expériences régionales. Nous saluons et apprécions les efforts continus des observateurs électoraux déployés à travers le pays pour accompagner notre processus électoral, et nous attendons avec intérêt leurs conclusions. »

Lire l'article original sur ENA.

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