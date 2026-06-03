Ethiopie: La Commission du dialogue crée une plateforme de consensus pour bâtir un État fort - Commissaire en chef adjointe

Addis-Abeba — La Commission nationale du dialogue éthiopienne (ENDC) a indiqué qu'elle est en train de mettre en place une plateforme dédiée aux discussions citoyennes sur les principales questions nationales, dans le but de favoriser le consensus et de contribuer à la construction d'un État solide et stable.

La vice-présidente de la Commission, Hirut Gebreselassie, a déclaré à l'ENA que l'Éthiopie se trouve à un moment charnière de son parcours visant à apaiser les divergences persistantes entre ses citoyens, grâce à un dialogue éclairé et à une consultation inclusive destinée à bâtir un consensus national durable.

Elle a rappelé que l'ENDC a été instituée afin de faciliter un cadre participatif permettant aux citoyens d'échanger ouvertement sur les grandes questions nationales.

Depuis sa création, la Commission a conduit de larges consultations auprès des Éthiopiens, à l'intérieur du pays comme dans la diaspora, afin de recueillir leurs préoccupations et d'encourager une participation citoyenne élargie.

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Selon Mme Hirut, le processus de consultation a désormais atteint une phase déterminante, avec les préparatifs en cours pour la grande conférence consultative nationale.

La Commission travaille actuellement à la définition des ordres du jour et à la mobilisation des ressources nécessaires à l'organisation de cette conférence.

Elle a souligné que l'Éthiopie a créé un environnement favorable au dialogue et à la résolution des divergences d'opinions.

« Les différentes étapes du processus de consultation nationale ont montré qu'il est possible de parvenir à un consensus sur les grandes questions nationales à travers un dialogue fondé sur la primauté des idées », a affirmé Hirut.

La commissaire adjointe a expliqué que les citoyens participent activement à la construction d'un cadre de consultation visant à renforcer le consensus national et à consolider les institutions de l'État à travers des échanges sur les enjeux fondamentaux du pays.

Ce processus a permis l'expression libre et pluraliste de diverses opinions et priorités issues de différents segments de la société, renforçant ainsi la dimension inclusive de la consultation, a-t-elle ajouté.

Selon elle, la Commission collabore étroitement avec de multiples parties prenantes dans le cadre de la préparation de la conférence principale, au cours de laquelle seront abordées les questions nationales majeures.

Elle a également indiqué que des efforts sont en cours pour documenter l'ensemble du processus de consultation nationale, notamment à travers des outils numériques, afin de permettre aux générations futures d'en tirer des enseignements.

« Cela illustre clairement la nature participative et inclusive du processus de dialogue national en Éthiopie », a-t-elle souligné.

Elle a en outre précisé que ce travail de documentation, incluant recherches et analyses, permettra de partager l'expérience éthiopienne et ses enseignements avec d'autres pays.

Le processus est désormais entré dans sa phase finale de préparation en vue du lancement de la grande conférence nationale. Les ordres du jour sont en cours de finalisation et de discussion, a-t-elle ajouté.

La conférence, a-t-elle précisé, se tiendra dans le respect de la diversité et de l'unité nationale de l'Éthiopie, afin de garantir la prise en compte des aspirations de l'ensemble des citoyens.

Hirut a également confirmé que les préparatifs techniques et logistiques sont en voie d'achèvement pour assurer le bon déroulement de la conférence consultative nationale.