Afrique: Le Président de la CUA reçoit les lettres de créance de la nouvelle Représentante permanente de l'Éthiopie auprès de l'Union africaine

Addis-Abeba — Le Président de la Commission de l'Union africaine (CUA), Mahmoud Ali Youssouf, a officiellement reçu aujourd'hui les lettres de créance de la nouvelle Représentante permanente de l'Éthiopie auprès de l'Union africaine, l'Ambassadrice Lemlem Fiseha Minale.

Au cours de la cérémonie officielle de présentation des lettres de créance, le Président a adressé ses félicitations à l'Ambassadrice Lemlem pour sa récente nomination, exprimant sa confiance dans le fait que son expérience et ses compétences en matière de leadership contribueront à renforcer davantage la coopération entre l'Éthiopie et l'Union africaine.

Il a également salué l'appui constant apporté par l'Éthiopie à l'Union et s'est félicité du déroulement pacifique, ordonné et réussi du récent processus électoral organisé dans le pays.

Les deux parties ont procédé à un échange de vues sur les développements régionaux et internationaux, ainsi que sur les principales priorités inscrites à l'agenda de l'Union africaine.

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Le Président a réaffirmé la détermination de la Commission à travailler en étroite collaboration avec l'Éthiopie afin de promouvoir les objectifs de l'Union et de relever les défis émergents sur le continent africain.

De son côté, l'Ambassadrice Lemlem a salué le leadership de la présidence de la CUA et a réitéré l'engagement ferme de l'Éthiopie à soutenir pleinement l'Union africaine ainsi que son programme continental.

Elle a également exprimé la volonté de son gouvernement de renforcer la coopération avec la Commission et a transmis les salutations ainsi que les meilleurs vœux des autorités éthiopiennes.