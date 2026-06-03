Addis-Abeba — La Mission d'observation électorale de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) a qualifié de pacifiques, ordonnées et réussies les 7es élections générales éthiopiennes organisées le 1er juin 2026.

La Mission a adressé ses félicitations au peuple éthiopien, au gouvernement, à la Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE) ainsi qu'à l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral pour la bonne tenue et la gestion disciplinée du scrutin.

Lors de la présentation des conclusions préliminaires au cours d'une conférence de presse, la cheffe de la Mission d'observation électorale de l'IGAD et ancienne vice-présidente de l'Ouganda, Speciosa Wandira Kazibwe, a affirmé que ces élections constituaient une étape majeure dans l'évolution démocratique et électorale de l'Éthiopie.

Selon elle, ce scrutin reflète un engagement collectif en faveur de la stabilité, du respect constitutionnel et du progrès démocratique, tout en mettant en évidence les effets positifs des réformes engagées pour renforcer l'administration électorale, l'inclusivité et la crédibilité du processus.

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Elle a précisé que la Mission de l'IGAD avait été déployée en Éthiopie à l'invitation des autorités nationales et de la NEBE, illustrant la volonté du pays de promouvoir la transparence et la coopération régionale.

La Mission était composée de 26 observateurs de courte durée issus des États membres de l'IGAD, disposant d'une expertise dans la gestion électorale, la gouvernance, la participation des femmes et des jeunes ainsi que l'engagement des parties prenantes.

Le rapport indique que le processus électoral a bénéficié de plusieurs innovations institutionnelles et technologiques, notamment l'inscription numérique des électeurs et des candidats, la cartographie des bureaux de vote via un système d'information géographique (SIG), des mécanismes hybrides d'enregistrement ainsi que des dispositifs de vote adaptés pour les personnes déplacées et les membres des Forces de défense nationale éthiopiennes.

Selon la Mission, 54 057 861 électeurs étaient inscrits, dont environ 5,3 millions via le système numérique et plus de 45 millions par inscription manuelle. Les femmes représentaient environ 46 % de l'électorat enregistré.

Les observateurs ont également noté que la NEBE a réussi à organiser le scrutin dans 501 circonscriptions, à travers près de 52 000 bureaux de vote, avec le déploiement de plus de 195 000 agents électoraux.

La Mission a indiqué que le vote s'est déroulé de manière générale sans incident dans les bureaux observés, avec des urnes correctement scellées, un matériel électoral disponible et un processus mené dans le calme.

Parmi les bonnes pratiques relevées figurent le renforcement de l'éducation civique, la mobilisation des parties prenantes, la transparence dans l'accès aux médias grâce à un système de loterie pour le temps d'antenne, les tirages au sort publics pour les symboles des partis et le positionnement sur les bulletins, ainsi que la coordination entre institutions électorales, partis politiques, société civile et forces de sécurité.

Pour améliorer les futurs processus électoraux, la Mission recommande de poursuivre les investissements dans les infrastructures électorales numériques, de renforcer la formation des agents électoraux, d'améliorer les systèmes d'identification des électeurs et de consolider la cybersécurité.

Elle encourage également l'élargissement de l'éducation civique, en particulier dans les zones éloignées, tout en appelant les partis politiques à privilégier une compétition pacifique, à respecter les règles électorales et à recourir aux mécanismes juridiques en cas de litige.

La Mission invite par ailleurs à renforcer la participation des femmes et des jeunes en tant que candidats et responsables politiques.

Elle appelle enfin les forces de sécurité, les organisations de la société civile et les autres acteurs à maintenir neutralité, professionnalisme et coordination dans les futurs processus électoraux.

En conclusion, la Mission a salué l'Éthiopie et l'ensemble des parties prenantes, estimant que ce scrutin illustre un engagement national partagé en faveur de la stabilité, du constitutionnalisme et du développement démocratique, tout en contribuant à la modernisation du système électoral.

« La Mission d'observation électorale félicite le peuple éthiopien, le gouvernement, la NEBE et tous les acteurs du processus pour la tenue d'élections réussies et leur engagement commun en faveur d'un scrutin pacifique », a déclaré Speciosa Wandira Kazibwe.