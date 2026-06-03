Ile Maurice: Inclusion, IA, lutte contre le harcèlement... Le chantier Gungapersad se dessine

Lutte contre le harcèlement scolaire, intelligence artificielle, inclusion et réforme du système éducatif : un an après les annonces budgétaires de 2025-2026, le ministère de l'Éducation et des ressources humaines met en avant ses premières réalisations, tout en poursuivant ses grands projets.

Lors de la présentation du Budget 2025-2026, le gouvernement avait placé l'éducation parmi ses priorités nationales, avec la volonté affichée de bâtir «un nouveau contrat social pour l'éducation». Un an plus tard, plusieurs mesures annoncées commencent progressivement à prendre forme sous l'impulsion du ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, même si certains projets majeurs, à l'instar du très attendu Blueprint pour l'éducation, sont toujours en préparation.

Dans son discours budgétaire, le gouvernement avait insisté sur la nécessité d'investir davantage dans le capital humain mauricien, qualifié de «ressource la plus précieuse du pays». Le chantier annoncé se voulait ambitieux : amélioration des infrastructures éducatives, soutien renforcé aux élèves à besoins spécifiques, réforme de la gouvernance éducative et modernisation du système d'apprentissage. Parmi les mesures annoncées figurait notamment l'introduction d'un Blueprint destiné à redéfinir les orientations du système éducatif à court, moyen et long termes. Ce document stratégique devait jeter les bases d'une éducation plus inclusive et mieux adaptée aux défis contemporains.

Le «Blueprint» toujours attendu

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Un an après cette annonce, le Blueprint n'a toujours pas été officiellement présenté. Ce qui agace les professionnels du secteur, c'est la lenteur des discussions autour de ce qui pourrait changer le paysage de l'éducation. Toutefois, du côté du ministère, on assure que plusieurs mesures prévues dans ce document ont déjà été mises en oeuvre, tandis que d'autres nécessitent des consultations plus approfondies en raison des changements qu'elles impliquent.

Selon les indications fournies par le ministère, le document se trouve actuellement au bureau de l'Attorney General pour la vérification juridique de certaines dispositions, avant sa présentation officielle. Par contre, s'il y a une mesure que le ministère considère aujourd'hui comme l'une des réalisations phares de cette année écoulée, c'est bien la vaste campagne de sensibilisation et de formation contre le harcèlement scolaire. Pour la première fois, environ 10 000 personnes - parents, enseignants, recteurs, responsables d'établissement et étudiants - ont participé à des sessions de formation axées sur la prévention du harcèlement scolaire. Dans la foulée, des formations spécifiques consacrées au cyberharcèlement ont également été organisées à l'intention des jeunes.

Ces initiatives interviennent dans un contexte où les questions liées à l'indiscipline, à la violence et au harcèlement dans les établissements scolaires continuent d'inquiéter parents et éducateurs. Le ministère souligne également que les recteurs et responsables d'école ont bénéficié d'un programme de formation baptisé School Leadership and Capacity Building Programme for Rectors, destiné à renforcer les capacités de gestion et de leadership au sein des établissements scolaires.

Concernant les cas d'enfants en conflit avec la loi, un comité présidé par l'Attorney General se penche actuellement sur cette problématique afin de proposer des solutions adaptées.

Inclusion et soutien accru aux élèves à besoins spécifiques

Autre axe majeur développé cette année : l'intégration progressive de l'intelligence artificielle dans l'univers éducatif. Face à l'essor rapide des outils numériques, le personnel enseignant a bénéficié de formations pour se familiariser avec les nouvelles technologies liées à l'intelligence artificielle. Dans cette optique, le ministère de l'Éducation a signé un accord avec Mauritius Telecom portant sur la plateforme mytGPT Educational Platform. Cette plateforme vise à soutenir aussi bien les élèves que les enseignants dans leurs activités pédagogiques et d'apprentissage.

Le Budget 2025-2026 avait également mis l'accent sur une meilleure inclusion des élèves à besoins spécifiques. Une enveloppe de Rs 20 millions avait été annoncée afin de renforcer le Foundation Programme destiné aux élèves relevant du Special Education Needs. Parmi les autres mesures annoncées figurait le remboursement des frais de transport pour les enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme et de Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, fréquentant les établissements scolaires.

Le gouvernement avait aussi annoncé la mise sur pied d'une Quality Assurance Unit pour les secteurs pré-primaire et primaire, ainsi que la création d'un National Education Council et d'un National Curriculum Advisory Board, chargés de conseiller les autorités sur l'amélioration de la qualité de l'éducation.

Sur le plan des infrastructures, une enveloppe de Rs 438 millions avait été prévue pour l'amélioration des établissements éducatifs, du pré-primaire au tertiaire. Le gouvernement avait également affiché son ambition de faire de Maurice un véritable hub régional de l'éducation, de la recherche et de l'innovation. L'objectif annoncé est de doubler le nombre d'étudiants étrangers dans le pays au cours des trois prochaines années.

Parmi les projets évoqués figure également la construction d'une résidence universitaire à Réduit destinée à accueillir des étudiants mauriciens et étrangers.

Téléphones portables : des règlements prêts

Autre sujet sensible dans les écoles : l'utilisation des téléphones portables par les élèves. Selon le ministère, les règlements encadrant leur utilisation dans les établissements scolaires sont désormais prêts. Le dossier attend actuellement le feu vert de l'Attorney General ainsi que celui du Conseil des ministres avant son entrée en vigueur.

Si plusieurs projets restent encore en attente de finalisation, cette première année aura néanmoins permis au ministère de poser les jalons de plusieurs réformes annoncées dans le Budget. Entre inclusion, discipline scolaire, intelligence artificielle et modernisation du système éducatif, le chantier de transformation de l'éducation locale semble désormais bel et bien enclenché.