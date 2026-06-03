Ile Maurice: 7,6 % de chômage chez les femmes, contre 4,3 % chez les hommes

Le marché du travail s'est amélioré en 2025, avec une progression de l'emploi, une baisse du chômage et une participation plus forte de la population active, selon les dernières données de Statistics Mauritius. Mais malgré cette dynamique globale, plusieurs fragilités ont persisté, notamment chez les jeunes et dans les inégalités entre hommes et femmes.

La population âgée de 16 ans et plus est estimée à 992 500 per sonnes. Parmi elles, 587200 font partie de la population active, soit 5300 de plus qu'en 2024. Le taux d'activité a légèrement augmenté pour atteindre 59,2 %, contre 58,6 % l'année précédente, ce qui indique une participation un peu plus forte au marché du travail.

Dans le même temps, l'emploi a progressé et a atteint 553 700 travailleurs, soit 6 700 de plus en un an. Le chômage a reculé à 33 500 personnes, en baisse de 1 400 individus, ce qui a fait baisser le taux de chômage à 5,7 %, contre 6 % en 2024. L'amélioration a été réelle mais modérée, dans une économie en mutation progressive.

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Les femmes ont enregistré les évolutions les plus marquées. L'emploi féminin a progressé de 5800 postes, tandis que le chômage a reculé de 1 500 personnes. Leur taux de chômage a ainsi baissé à 7,6%, contre 8,3 % un an plus tôt. Leur taux d'activité s'est également amélioré pour atteindre 49,6%, même s'il est resté largement inférieur à celui des hommes, qui s'est établi à 69,6%.

Chez les hommes, l'évolution a été plus limitée. L'emploi a légèrement progressé de 900personnes, tandis que le chômage a augmenté de 100individus. Leur taux de chômage s'est maintenu à un niveau quasi stable, à 4,3%, contre 4,2% en 2024.

Inégalités de genre

Malgré ces améliorations globales, les jeunes sont restés les plus touchés par les difficultés du marché du travail. Le taux de chômage des 16 à 24 ans a atteint 18,4 %, contre 17,7 % en 2024. Le pays a compté 11 700 jeunes chômeurs, dont une majorité de femmes. Dans le même temps, l'emploi des jeunes a reculé de 2 900 postes, confirmant une insertion professionnelle toujours fragile.

Les inégalités de genre ont également persisté dans le chômage. Une personne sans emploi y est restée en moyenne 11 mois, un délai qui a atteint 13 mois chez les femmes, contre 8 mois chez les hommes. Près de 10 % des femmes au chômage sont restées sans emploi depuis plus de deux ans, contre 5 % chez les hommes.

En dehors de l'emploi, 405 300 personnes sont restées hors du marché du travail, principalement des femmes, souvent retraitées, étudiantes ou femmes au foyer. Par ailleurs, 94 400 personnes ont été en situation de sous-utilisation de la main-d'oeuvre, incluant les chômeurs, les personnes disponibles mais ne recherchant pas activement un emploi, ainsi que celles qui auraient souhaité travailler davantage.

Le secteur tertiaire a continué de dominer largement l'économie, avec environ trois emplois sur quatre. Il a regroupé 415 200 emplois en 2025, contre 358 700 dix ans plus tôt. Les secteurs primaire et secondaire ont poursuivi leur recul, notamment dans l'agriculture et l'industrie manufacturière, confirmant une transformation structurelle du tissu économique.

La part des emplois qualifiés a progressé, avec environ 31 % des travailleurs occupant des postes de cadres, techniciens ou professionnels, contre moins de 25 % en 2015.

Les salaires ont poursuivi leur progression. Le salaire mensuel moyen a atteint 37 200 roupies mauriciennes, avec un écart toujours marqué entre les hommes, à 40 600 roupies, et les femmes, à 33 100 roupies. Le salaire médian s'est établi autour de 28 000 roupies. Le secteur tertiaire est resté le plus rémunérateur, devant le secondaire puis le primaire.

Sur la dernière décennie, les tendances sont restées positives. Le chômage est passé de 7,9 % en 2015 à 5,7 % en 2025, tandis que le chômage des jeunes a reculé de 26,3 % à 18,4 %, malgré une légère remontée sur la dernière année.