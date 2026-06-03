Ile Maurice: 13 élèves admis sous observation à l'hôpital SSRN

3 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Treize élèves ont été admis sous observation à l'hôpital sir Sewoosagur Ramgoolam National (SSRN), à Pamplemousses, aujourd'hui après une suspicion de fuite de gaz survenue aux alentours de la Roche-Terre Government School.

Il y a eu un moment de panique après qu'une forte odeur suspecte dans l'air a provoqué un malaise et des irritations chez plusieurs élèves et membres du personnel. L'information a été confirmée par le ministère de l'Éducation.

Environ 50 élèves et trois membres du personnel de l'établissement ont été affectés. Plusieurs ont été pris en charge sur place, tandis que 13 élèves ont été conduits à l'hôpital SSRN pour des examens médicaux et placés sous observation.

La police, les sapeurs-pompiers ainsi que le SAMU ont été dépêchés sur place sans délai afin de sécuriser la zone et porter assistance aux personnes affectées.

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Selon les informations, il s'agirait effectivement d'une fuite de gaz. Celle-ci ne proviendrait pas de l'établissement scolaire, selon le ministère de tutelle, mais d'une maison voisine. La fuite serait proviendrait d'un chauffe-eau à gaz et ou d'une bonbonne de gaz dans cette habitation.

Toujours est-il que la fuite a occasionné le malaise chez certains enfants, provoquant chez eux des irritations. La majorité des autres élèves affectés ont pu regagner leur domicile, quand ils n'ont pas été récupérés par leurs parents au cours de la journée.

Une équipe médicale, des policiers et des sapeurs-pompiers ainsi que le personnel de l'école sont restés sur les lieux pour encadrer les élèves dont les parents n'étaient pas encore disponibles en raison de leurs obligations professionnelles.

La police de l'Environnement et les sapeurs-pompiers poursuivent leur enquête afin d'identifier la source exacte de l'incident. Un rapport est attendu.

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