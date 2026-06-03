Ile Maurice: L'heure des chantiers du nouveau maire

Au bout du fil, le sourire s'entend - et la blague aussi. À 56 ans, Ally Houssain Abdul Khader, Ally Khader pour tout le monde, n'a pas le profil du technocrate municipal.

Entrepreneur de formation, célibataire («mais pas pour toujours», précise-t-il en riant), le nouveau maire de Vacoas-Phoenix, originaire de Mesnil, est surtout un homme de terrain. Depuis plus de 20 ans, il est président de Skylark, un club de football pour les jeunes de la ville. Il ne joue plus, mais il est là, à chaque entraînement, sur le côté du terrain. «Le sport, c'est ce qui peut sauver les jeunes des fléaux», dit-il, avec dans la voix, une conviction qui ne laisse pas de place au doute.

C'est donc logiquement le sport qui arrive en tête de ses quatre axes de priorité pour ce nouveau mandat. Parmi les premiers chantiers : la rénovation du terrain de football de Palmerstone, derrière le centre de badminton. Une infrastructure laissée à l'abandon depuis plus de dix ans, avec des filets défoncés et aucun entretien. Le terrain sera fermé plusieurs mois. Le projet, chiffré à Rs 5 millions, dit tout de l'ambition qu'il place dans cette refondation sportive de la ville. Mais Ally Khader ne s'arrête pas là. Il salue, à plusieurs reprises, le travail entamé par son prédécesseur, Sanjeevsing Dindyal, qui a notamment obtenu le clearance de la Land Drainage Authority pour des travaux de drainage, un dossier qui stagnait depuis trois ans. Grâce à cela, il ambitionne la construction de pas moins de 11 drains dans la ville.

L'embouteillage à Vacoas est son troisième chantier et celui qui l'agace le plus : «D'année en année, it gets worse», lâche-t-il. La réponse passe principalement par la conversion d'Independence Avenue en voie à double sens - une réunion avec la Road Development Authority et les autres parties prenantes était prévue dès ce mercredi. Il évoque aussi le déplacement d'une partie de la gare de Vacoas vers un espace plus grand à proximité, pour fluidifier le secteur.

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Enfin, le ramassage d'ordures. Avec les recrutements récents de refuse collectors et une flotte de camions qu'il entend remettre en état, Ally Khader veut des services plus réguliers, plus fiables. Sa philosophie du mandat tient en une phrase : «Les habitants n'ont pas besoin de grand-chose pour être satisfaits de leur ville. Ils ont besoin que leur chemin soit bien éclairé et en bon état, que les ordures soient ramassées et qu'il n'y ait pas d'accumulation d'eau.»

Maire-adjointe | Priorité : La foire de Vacoas

Marie Catherine Christel Legrand, 47 ans, sage-femme depuis 27 ans, n'avait pas prévu de faire de la politique. Jeune, timide, avec une vie pas aussi simple - c'est une amie qui l'a entraînée dans l'aile féminine du MMM, quand elle avait à peine 21 ans. «Je ne connaissais même pas mes droits», confie-t-elle. De réunion en réunion, la timide s'est transformée. Quelques années plus tard, elle devenait présidente de l'aile féminine pour le no 15. Elle a posé sa candidature une première fois en 2015, dans le Ward 3, sans succès. En 2024, elle repose sa candidature dans sa propre localité - le Ward 2, à Quinze-Cantons - et cette fois, elle est élue.

Aujourd'hui adjointe au maire, une priorité lui tient particulièrement à coeur : la foire de Vacoas. Une infrastructure qu'elle juge mal en point et qui mérite, selon elle, une refonte complète. «Il faut bien la regarder et la refaire, pour que ceux qui vendent et ceux qui achètent se sentent à l'aise et en sécurité», dit-elle. Au-delà des infrastructures, Christel Legrand veut faire de ce mandat un espace d'écoute pour les femmes de la ville. «Ce sont elles les piliers des familles», insiste-t-elle. «Ce sont elles qui vont me guider.»