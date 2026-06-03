Ile Maurice: Un motocycliste perd la vie

3 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Un grave accident de la route s'est produit à Richelieu, à Petite-Rivière, ce mercredi 3 juin. Selon les premières informations, une collision impliquant un camion et une motocyclette est survenue dans la localité.

Le motocycliste, grièvement blessé lors de l'impact, n'a malheureusement pas survécu à ses blessures et est décédé sur les lieux de l'accident. Les circonstances exactes de cette collision restent pour l'heure inconnues.

La police s'est rendue sur place afin de procéder aux constatations d'usage et une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame.

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