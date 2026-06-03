Ile Maurice: Daby, Captain's Consort, remporte son appel, la GRA encore écornée

Cela lui a pris pratiquement deux ans, mais Preetam Daby peut enfin pousser un ouf de soulagement dans l'affaire Captain's Consort, positif à un produit dopant, le stanozolol, en décembre 2023. Ceci, après que son appel a été retenu par le nouveau board d'appel de la Gambling Regulatory Authority (GRA) en ce mercredi 3 juin.

Il serait bon de rappeler que l'entraîneur avait écopé d'une suspension de licence d'une année ainsi que d'une amende de Rs 500 000 après que le coursier Captain's Consort, qui venait de rejoindre son yard, avait été flagged positif à ce produit illicite. Preetam Daby avait interjeté appel, mais cette affaire était toujours au stade de «awaiting judgement» par l'ancien comité d'appel de la GRA.

Repris par le nouveau panel sous la présidence de Me Robin Ramburn, Senior Counsel (SC), l'appel a connu une issue favorable pour l'entraîneur. Ceci, après que la partie défenderesse, représentée par Me Arasen Kallee, a soumis au board dappel de l'ancienne Horse Racing Division (HRD) un courriel de Riyaz Khan, l'ancien Chief Stipe de la défunte Horse Racing Division (HRD), où il reconnaissait la nature incomplète du transcript de l'enquête. Parmi les éléments manquants, le témoignage du vétérinaire, jugé primordial par Me Ramburn dans le cas présent. Repris par le nouveau panel sous la présidence de Me Robin Ramburn, l'appel a connu une issue favorable pour l'entraîneur.

Après concertation avec son homme de loi, Me Yvan Jean Louis, SC, l'instance régulatrice a décidé de ne plus contester l'appel de Preetam Daby, qui peut enfin tourner la page sur cette triste affaire.

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En revanche, ce nouvel épisode ne fait qu'écorner davantage l'image de l'ancienne administration de la GRA avec un autre exemple de légerté inadmissible de la part d'un organisme de contrôle. Il reste encore une demi-douzaine d'appels toujours en suspens que le nouveau panel devra entendre.

Combien d'entre eux la GRA perdra-t-elle ? Affaire à suivre.