Ile Maurice: Un Britannique soupçonné d'avoir fait du cannabis son unique activité depuis plus de 20 ans

Installé à Maurice depuis plus de deux décennies, Michael Llyod Blair, un Britannique âgé de 53 ans, est aujourd'hui soupçonné d'avoir bâti son quotidien autour d'un commerce illicite de cannabis. Son arrestation, le mardi 2 juin, par les officiers de l'Anti Drug and Smuggling Unit de la Western Division, place sous les projecteurs un homme que les enquêteurs décrivent comme sans emploi déclaré et dont la principale source de revenus aurait été la vente de drogue.

L'interpellation a eu lieu à son domicile situé à Morcellement Bismic, Flic-en-Flac. Les enquêteurs ont procédé à une perquisition qui a permis la découverte de quatre sachets contenant du cannabis, pour un poids brut total de 351 grammes. Les policiers ont également mis la main sur 451 graines de cannabis, une balance électronique noire ainsi qu'une somme de Rs 21 900 soupçonnée de provenir d'activités liées au trafic de drogue. La valeur marchande de la drogue saisie est estimée à Rs 526 500.

Mais au-delà de la saisie elle-même, c'est le profil du suspect qui retient l'attention des enquêteurs. Selon les premiers éléments de l'enquête, Michael Llyod Blair résiderait à Maurice depuis 2002. Il n'aurait jamais acquis la nationalité mauricienne et ne disposerait d'aucune activité professionnelle officiellement recensée.

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Selon les informations recueillies au cours des investigations, il se serait lui-même chargé de l'approvisionnement et de la culture du cannabis qu'il revendait ensuite à une clientèle locale. Les policiers cherchent désormais à déterminer l'ampleur exacte de ce réseau de distribution ainsi que le nombre de consommateurs qui auraient été régulièrement approvisionnés.

L'importante quantité de graines retrouvée lors de la perquisition intrigue particulièrement les enquêteurs. Elle pourrait, selon une source proche du dossier, indiquer une activité dépassant le simple commerce de détail et suggérer l'existence d'une production destinée à assurer un approvisionnement continu.

Les appareils électroniques saisis doivent maintenant être examinés afin d'identifier d'éventuels contacts, fournisseurs ou acheteurs. Les mouvements financiers du suspect feront également l'objet d'analyses approfondies pour déterminer l'origine des fonds en sa possession et retracer les bénéfices tirés du trafic présumé.

Après son arrestation, Michael Llyod Blair a été placé en détention au centre de détention d'Alcatraz sur ordre du surintendant Ramburuth. Il devra répondre d'une accusation provisoire de drug dealing - possession of cannabis for the purpose of selling.

L'enquête se poursuit afin de déterminer si le Britannique agissait seul ou s'il était intégré à un réseau plus vaste opérant dans l'ouest du pays.