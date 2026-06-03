Ile Maurice: Un atelier US pour mieux armer les enquêteurs mauriciens et seychellois

Comment mieux traquer les réseaux criminels qui franchissent les frontières ? C'est à cette question qu'ont tenté de répondre durant cinq jours à la Custom House, à Mer Rouge, des procureurs, enquêteurs et spécialistes du renseignement mauriciens et seychellois.

Organisé par le département de la Justice des États-Unis et le Federal Bureau of Investigation (FBI), avec le soutien de la Mauritius Revenue Authority, cet atelier visait à renforcer les capacités des professionnels de terrain face à des organisations criminelles transnationales toujours plus sophistiquées évoluant dans un environnement de menaces en constante mutation.

Au moment du bilan, les responsables du programme au sein du FBI, Jeffrey Rees et Anna Teczynska, ont insisté sur la nécessité d'intensifier le partage d'informations entre juridictions et institutions, estimant que la coopération demeure l'un des leviers les plus efficaces pour anticiper et démanteler les réseaux criminels.

Le directeur général de la MRA, Rohit Ramnawaz, a pour sa part souligné l'importance de la formation continue dans un contexte où les menaces évoluent rapidement et exigent une adaptation permanente des méthodes d'enquête.

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Même tonalité du côté de l'ambassade américaine. Le chargé d'affaires des États-Unis à Maurice, Craig Halbmaier, a réaffirmé l'engagement de Washington aux côtés de Maurice dans la lutte contre les crimes financiers et les réseaux criminels transnationaux, notamment à travers le partage d'expertise et le renforcement des compétences des acteurs concernés.

Au-delà des échanges théoriques, les participants ont également pris part à des exercices pratiques reproduisant des situations d'enquête et de poursuite judiciaire. L'objectif était de confronter les acquis de la formation aux réalités du terrain et d'affiner les méthodes de traitement des affaires complexes.