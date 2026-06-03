Afrique Australe: Une soirée d'ouverture intense

Les premières notes ont résonné hier soir au «Kerveguen», donnant officiellement le coup d'envoi de la 12e édition de l'Indian Ocean Music Market (IOMMa). Pendant trois jours, Saint-Pierre accueille le premier marché professionnel dédié aux musiques de l'océan Indien, du 2 au 4 juin, un rendez-vous devenu incontournable pour les artistes, producteurs, diffuseurs et professionnels de l'industrie musicale venus des quatre coins du monde.

Dans une salle comble, l'ambiance était déjà à la fête bien avant le début des showcases. Professionnels, artistes et partenaires ont répondu présents pour cette soirée d'ouverture qui marque le début d'une nouvelle édition placée sous le signe de la rencontre, de la coopération et de la découverte artistique. Prenant la parole en ouverture, les organisateurs ont tenu à remercier les nombreux partenaires qui soutiennent l'événement, parmi lesquels la Région Réunion, représentée par Patricia Profil, conseillère régionale déléguée aux affaires culturelles et à la coopération régionale, le Centre national de la musique, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), la Direction des affaires culturelles, Air Austral, le groupe Isautier ainsi que de nombreux acteurs culturels régionaux.

Les organisateurs ont également salué le travail du jury international chargé de sélectionner les artistes invités à se produire durant les trois jours du marché. «La musique est une source de bonheur. Qu'elle naisse sur une île ou sur un continent, elle reste la plus belle des conversations humaines», a souligné l'un des responsables du IOMMa sous les applaudissements du public.

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Invité à monter sur scène, le maire de Saint-Pierre, David Lorion, a souhaité la bienvenue aux quelque 100 professionnels venus de plus d'une vingtaine de pays. Dans son discours, il a rappelé l'importance de l'IOMMa pour le développement culturel et économique de la région. «L'IOMMa n'est pas simplement un marché économique. C'est avant tout un espace de dialogue où les cultures s'enrichissent mutuellement», a-t-il déclaré. Il a également insisté sur la volonté de la ville de soutenir la professionnalisation des artistes et de favoriser les échanges internationaux à travers cet événement devenu une référence dans l'océan Indien.

Place à la musique

Le public a d'abord embarqué pour Rodrigues avec Wendada - Soul of Rodrigues, accompagné de Ti Punk, Asheel Tymun et Itanio Begué. Entre séga tambour, accordéon diatonique et rythmes traditionnels rodriguais, l'artiste a offert une prestation authentique et chaleureuse. Véritable ambassadeur de son île, il a su transporter le public dans l'univers musical de Rodrigues.

Changement radical d'atmosphère avec les Wild Wild Women d'Inde. Première formation féminine de hip-hop du pays, le collectif a littéralement électrisé la salle. Portées par des textes engagés et une énergie débordante, les rappeuses ont enchaîné les performances sous les ovations d'un public conquis.

La Tanzanienne Frida Amani a ensuite pris le relais avec un rap puissant et percutant. Charismatique et explosive sur scène, elle a imposé son style avec une facilité déconcertante, faisant vibrer Le Kerveguen au rythme de ses morceaux engagés. Enfin, la Sud-Africaine Yugen Blakrok a clôturé cette première soirée avec une prestation hypnotique. Sa présence scénique, son flow maîtrisé et son univers singulier ont plongé la salle dans une atmosphère captivante jusqu'aux dernières notes.

Cette soirée d'ouverture a donné le ton d'un IOMMa 2026 qui s'annonce riche en découvertes, en rencontres professionnelles et en moments musicaux mémorables. Pendant trois jours, Saint-Pierre vibrera au rythme des musiques de l'océan Indien et du monde.

Yugen Blakrok d'Afrique du Sud.

Frida Amani de la Tanzanie.

La team Maurice de Culture Events & Production et les Wild Wild Women de l'Inde.

Les Wild Wild Women de la Grande péninsule.

(De g, à dr.) Jason Lily, artiste et poète, Raïssa Anseline, chanteuse, Jimmy Veerapin, directeur de Culture Events & Production, et Gregory Wong, photographe mauricien.

Wendada - Soul of Rodrigues.

** Wendada a envoûté la scène du «Kerveguen».**

David Lorion, le maire de Saint-Pierre.