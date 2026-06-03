Ile Maurice: Projet immobilier à Gros-Cailloux - Enquête sur un conflit d'intérêts présumé

À une question de la députée Joanna Bérenger sur l'octroi d'un Building and Land Use Permit à la société Morcellement Baobab Ltd pour un projet immobilier à Gros-Cailloux, le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, a indiqué que sept demandes de permis avaient été soumises au conseil de district de Rivière-Noire pour ce développement résidentiel.

Six ont été rejetées en raison de documents manquants, d'informations jugées insuffisantes ou de l'absence d'autorisations requises de plusieurs organismes publics. Une première proposition pour 35 unités résidentielles avait été écartée après que le ministère de l'Environnement a estimé qu'elle nécessitait un Preliminary Environmental Report (PER).

Une version réduite à 25 unités résidentielles a été soumise en septembre 2025. Selon Ranjiv Woochit, cette nouvelle demande a été examinée comme un dossier distinct et a obtenu des avis techniques favorables. Le permis a été approuvé lors d'une réunion du Permit and Business Monitoring Committee (PBMC) le 6 octobre 2025. Toutefois, en janvier 2026, le ministère de l'Environnement a informé le conseil que ce projet devait faire l'objet d'un PER, empêchant le promoteur de démarrer les travaux sans cette autorisation.

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Concernant les allégations de conflit d'intérêts impliquant le président du PBMC, le ministre a précisé qu'elles n'avaient été portées à l'attention des autorités qu'en avril 2026. Aucun constat officiel n'avait, à ce stade, établi l'existence d'un conflit d'intérêts. Néanmoins, une enquête ministérielle est en cours et le dossier a été transmis à la Financial Crimes Commission et à d'autres instances compétentes pour investigations.