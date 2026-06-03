Addis-Abeba — La Mission d'observation électorale de l'Union africaine (MOEUA) a félicité l'Éthiopie pour le déroulement globalement pacifique, ordonné et transparent de ses 7es élections générales.

Le scrutin, organisé le 1er juin, a été présenté comme une étape significative dans la progression continue du système démocratique du pays.

En présentant la déclaration préliminaire de la Mission, l'ancien président kényan et chef de la MOEUA, Uhuru Kenyatta, a indiqué que le processus électoral s'était déroulé dans un cadre institutionnel et juridique favorable à la gouvernance démocratique, en cohérence avec les engagements régionaux et internationaux de l'Éthiopie en matière de normes électorales.

L'Union africaine a déployé une mission composée de 73 observateurs à court terme issus de 35 pays africains, avec une majorité de femmes représentant 61 % des effectifs.

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Au total, 59 observateurs accrédités ont été répartis sur le territoire national pour suivre les différentes étapes du processus électoral.

Le jour du scrutin, la Mission a mobilisé 27 équipes d'observation dans les régions d'Addis-Abeba, Oromia, Dire Dawa, Sidama, Éthiopie du Sud, Harari, Benishangul-Gumuz et Somali.

Ces équipes ont supervisé le vote dans 495 bureaux répartis sur 38 circonscriptions, couvrant des zones urbaines, périurbaines et rurales.

Participation élevée et déroulement ordonné du vote

La Mission a indiqué que les opérations de vote se sont déroulées dans le calme, avec 99 % des bureaux visités jugés pacifiques.

Les forces de sécurité présentes dans la majorité des bureaux ont agi de manière professionnelle, sans interférer dans le déroulement du scrutin.

Les observateurs ont relevé un respect élevé des procédures, notamment en ce qui concerne l'identification des électeurs et les mécanismes de vérification.

Dans la quasi-totalité des bureaux observés, les urnes étaient correctement scellées, les bulletins dûment tamponnés et les électeurs marqués à l'encre indélébile.

La Mission a également noté une forte affluence tout au long de la journée, de nombreux citoyens s'étant déplacés pour voter. Plusieurs bureaux ont mis en place des dispositifs d'attente avec sièges, tandis que les agents électoraux ont assisté les électeurs de manière continue.

Réformes électorales et élargissement de l'inscription

Environ 54 millions d'électeurs ont été enregistrés grâce au système hybride, combinant inscription numérique et manuelle, mis en place par la Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE).

Les hommes représentaient 54 % des inscrits, contre 46 % pour les femmes.

Le nombre d'inscriptions a dépassé l'objectif initial de 40 millions fixé par la NEBE, marquant une progression notable par rapport aux élections de 2021.

La Mission a souligné les mesures adoptées pour faciliter la participation des primo-votants, des personnes déplacées, des étudiants et des membres des forces de sécurité.

Au total, 10 934 candidats ont participé au scrutin, dont 2 198 pour la Chambre des représentants du peuple et 8 736 pour les conseils régionaux.

Quarante-sept partis politiques ainsi que 73 candidats indépendants ont pris part à la compétition électorale.

La Mission a par ailleurs salué les efforts des autorités éthiopiennes visant à organiser des élections dans les zones non couvertes dès que les conditions sécuritaires le permettront.

Des dispositions spéciales pour les personnes déplacées et les forces de sécurité sont prévues le 8 juin, tandis que la proclamation des résultats définitifs est attendue le 11 juin.

Bonnes pratiques observées

La Mission a relevé plusieurs éléments positifs, notamment le professionnalisme des agents de sécurité, la bonne logistique du matériel électoral, une participation citoyenne élevée et la présence d'observateurs nationaux issus notamment d'organisations de femmes et de jeunes.

Elle a également salué la réactivité de la NEBE face aux défis opérationnels, y compris la fourniture d'urnes supplémentaires lorsque nécessaire pour assurer la continuité du vote.

La mise en place de la plateforme « I-Verify », destinée à lutter contre la désinformation et à améliorer l'accès à des informations fiables, a également été saluée.

Points nécessitant des améliorations

Tout en reconnaissant les avancées, l'Union africaine a identifié plusieurs domaines à renforcer.

La Mission a notamment relevé des difficultés d'accessibilité pour les personnes handicapées, un besoin accru d'éducation civique dans certaines zones affectées par des conflits, ainsi qu'une sous-représentation des femmes, des jeunes et des personnes handicapées parmi les candidats et les responsables politiques.

Des files d'attente importantes ont également été observées dans de nombreux bureaux de vote.

Si la prolongation des horaires a permis d'améliorer la participation, elle a aussi entraîné certaines difficultés, notamment la fatigue du personnel, la gestion des flux et des retards dans le dépouillement.

Recommandations

L'Union africaine a exhorté le gouvernement éthiopien à poursuivre l'amélioration de l'environnement sécuritaire afin de garantir la pleine participation des citoyens aux prochaines échéances électorales.

Elle a recommandé à la NEBE de revoir la répartition des bureaux de vote et des électeurs afin de réduire la congestion, d'améliorer l'accessibilité pour les personnes handicapées, de renforcer le secret du vote et d'intensifier l'éducation civique.

Les partis politiques ont été encouragés à promouvoir davantage l'inclusion des femmes, des jeunes et des personnes handicapées. Les médias ont été invités à maintenir une couverture équilibrée et professionnelle du processus électoral.

Les organisations de la société civile et les partenaires internationaux ont également été appelés à poursuivre leur soutien à l'éducation civique, à l'inclusion, à la participation démocratique et à la lutte contre la désinformation.

L'Union africaine réaffirme son soutien à l'Éthiopie

Dans son évaluation finale, l'Union africaine a salué la contribution du peuple éthiopien, de la NEBE, des partis politiques, des organisations civiles, des médias et des forces de sécurité à la bonne conduite du scrutin.

La Mission a appelé toutes les parties à préserver la paix, à faire preuve de retenue, à respecter l'État de droit et à privilégier les mécanismes légaux pour résoudre tout différend électoral.

L'Union africaine a réitéré son engagement à accompagner l'Éthiopie dans le renforcement de la gouvernance démocratique, de la paix, de la stabilité et du développement durable.

Un rapport final détaillé sera publié après la conclusion complète du processus électoral et la proclamation officielle des résultats.