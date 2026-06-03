Ethiopie: L'ambassade du Royaume-Uni salue la Commission électorale nationale du pays pour la réussite du scrutin des 7es élections générales

Addis-Abeba — L'ambassade du Royaume-Uni à Addis-Abeba a adressé ses félicitations à la Commission électorale nationale d'Éthiopie pour l'organisation du scrutin des 7es élections générales dans les régions où celui-ci a pu se dérouler, ainsi qu'à l'ensemble des candidats, observateurs, bénévoles et agents ayant participé au processus.

« Nous félicitons la Commission électorale nationale d'Éthiopie pour l'organisation du scrutin des septièmes élections générales dans les zones où les conditions permettaient sa tenue. »

L'ambassade a également rendu hommage aux candidats ayant pris part à cette consultation électorale.

« Nous adressons également nos félicitations à tous les candidats qui se sont soumis au verdict des urnes, ainsi qu'aux nombreux observateurs issus de la société civile, aux bénévoles, aux agents électoraux et à toutes les personnes qui ont consacré leur temps afin de permettre la tenue de ces élections. »

Nous saluons également le déploiement des missions d'observation électorale de l'Union africaine et de l'IGAD. Nous attendons avec intérêt la publication de leurs rapports une fois achevée l'observation des dernières phases du processus électoral.