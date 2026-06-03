Addis-Abeba — La Mission d'observation électorale de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) a rendu public son rapport préliminaire concernant les 7es élections générales éthiopiennes.

Le document met en avant la qualité de l'administration électorale, les avancées technologiques introduites dans le processus ainsi que la participation pacifique de millions de citoyens aux opérations de vote.

Lors de la présentation du rapport, la cheffe de la mission d'observation de l'IGAD et ancienne vice-présidente de l'Ouganda, Speciosa Wandira-Kazibwe, a indiqué que 26 observateurs de courte durée issus des pays membres de l'organisation avaient été déployés. Cette équipe comprenait notamment des représentants d'institutions électorales, d'organisations féminines ainsi que de mouvements de jeunesse.

Les observateurs ont suivi les différentes étapes du processus électoral dans sept États régionaux et administrations municipales. Ils ont également rencontré les principaux acteurs concernés, parmi lesquels la Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE), la Commission éthiopienne des droits de l'homme, les partis politiques, les organisations de la société civile ainsi que des groupes de femmes et de jeunes observateurs.

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La mission a précisé que son observation avait été conduite conformément à la législation électorale éthiopienne, à la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, à la Déclaration de principes pour l'observation internationale des élections ainsi qu'aux autres normes régionales et internationales applicables.

Des élections organisées dans un contexte de réformes et de transition politique

L'IGAD a souligné que les 7es élections générales se sont déroulées dans un environnement marqué par d'importantes transformations politiques et par la poursuite de réformes destinées à renforcer la gouvernance démocratique, le dialogue national et les efforts de consolidation de la paix.

La mission a toutefois reconnu que des contraintes sécuritaires ont empêché la tenue du scrutin dans certaines zones, notamment dans l'ensemble des circonscriptions du Tigray ainsi que dans huit circonscriptions situées dans la région Amhara.

Le rapport met également en lumière plusieurs réformes juridiques et institutionnelles récentes, notamment l'introduction de systèmes numériques de vérification des électeurs, des mesures favorisant la réintégration d'anciens groupes armés dans la vie politique pacifique et l'élargissement de la participation politique grâce à l'abaissement de certaines conditions d'âge.

Les citoyens âgés d'au moins 18 ans pouvaient participer au vote, tandis que les personnes âgées de 21 ans et plus étaient éligibles pour se porter candidates aux élections.

Concernant les électeurs enregistrés

D'après l'IGAD, le nombre total d'électeurs inscrits pour ce scrutin s'élevait à 54 057 861. Parmi eux, près de 5,3 millions de personnes se sont enregistrées par voie électronique, tandis que plus de 45 millions ont effectué leur inscription selon la procédure manuelle.

Les femmes représentaient approximativement 46 % des électeurs enregistrés, contre 54 % pour les hommes.

Le scrutin a été organisé dans 501 des 547 circonscriptions du pays, à travers quelque 52 000 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire national. Quarante-deux formations politiques, y compris plusieurs coalitions, ont pris part aux élections, avec plus de 10 000 candidats en compétition pour les sièges de la Chambre des représentants du peuple, des conseils régionaux et des conseils municipaux.

La NEBE saluée pour son efficacité administrative et son sens de l'innovation

La mission d'observation a félicité la NEBE pour la solidité de ses capacités administratives et opérationnelles tout au long de l'organisation du processus électoral.

Selon les conclusions du rapport, la Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE) a recruté, formé puis déployé plus de 195 000 agents électoraux et a assuré avec succès le fonctionnement d'environ 52 000 bureaux de vote à travers le pays.

L'IGAD a également mis en avant les importantes campagnes d'éducation civique, les initiatives de mobilisation des acteurs concernés ainsi que les programmes d'appui destinés aux partis politiques.

Parmi les innovations majeures relevées figurent les systèmes numériques d'enregistrement des électeurs et des candidats, la cartographie des bureaux de vote reposant sur un système d'information géographique (SIG), les mécanismes mixtes d'inscription électorale ainsi que les modalités de vote spéciales mises en place pour les personnes déplacées et les membres des Forces de défense nationale éthiopiennes (FDN).

La mission a accordé une mention particulière à la plateforme numérique d'inscription des électeurs « Mirechaye » (« Mon Choix »), conçue localement par la NEBE, qui a permis à plus de cinq millions de citoyens de s'inscrire en ligne pour la première fois grâce à l'utilisation de leur carte d'identité nationale.

Constats positifs et pratiques exemplaires

L'IGAD a mis en avant plusieurs initiatives jugées exemplaires au cours du processus électoral.

La mission a relevé que la NEBE avait accrédité 169 organisations de la société civile afin de conduire des activités d'éducation civique à l'échelle nationale. Parmi elles, 114 ont reçu un appui financier destiné à atteindre les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap ainsi que les communautés rurales.

Le rapport souligne également la transparence du mécanisme d'attribution du temps d'antenne gratuit consacré à la campagne électorale, grâce à un système de tirage au sort coordonné par la NEBE et l'Autorité éthiopienne des médias. Au total, 66 organes de presse y ont pris part, notamment des radios, des chaînes de télévision, des journaux et des plateformes de diffusion en plusieurs langues.

Les tirages au sort publics organisés pour attribuer les symboles des partis politiques et déterminer l'ordre des candidats sur les bulletins de vote ont également été cités comme une mesure ayant contribué à renforcer la transparence du processus ainsi que la confiance des différentes parties prenantes.

La coopération régulière entre la NEBE, les partis politiques, les organisations de la société civile, les médias et les forces de sécurité a, elle aussi, été reconnue comme un élément ayant favorisé l'efficacité de la préparation électorale et de la communication autour du scrutin.

Une forte mobilisation des électeurs illustrée par de longues files d'attente

Le jour du vote, l'IGAD a déployé 11 équipes d'observateurs dans sept États régionaux et administrations municipales, chargées de suivre les opérations électorales dans 208 bureaux de vote situés en zones urbaines, périurbaines et rurales.

La mission a indiqué que les bureaux de vote avaient, dans l'ensemble, ouvert à l'heure prévue, que le matériel électoral était disponible en quantité suffisante et que les opérations de vote se sont déroulées de façon ordonnée.

Les observateurs ont constaté un taux de participation particulièrement élevé, avec de longues files d'attente formées bien avant l'ouverture officielle des bureaux de vote.

« J'ai observé des élections dans de nombreux pays et j'ai rarement vu des citoyens arriver avant 5 heures du matin pour attendre l'ouverture du scrutin », a déclaré Speciosa Wandira-Kazibwe, saluant la mobilisation des électeurs éthiopiens.

La mission a également observé que les bureaux de vote accordaient une attention particulière aux personnes âgées, aux citoyens en situation de handicap ainsi qu'aux femmes accompagnées d'enfants. De nombreux centres avaient aménagé des espaces d'attente avec des places assises pour les électeurs, tandis que certaines localités proposaient des rafraîchissements, notamment du café.

Participation des femmes et des jeunes

L'IGAD a relevé une implication importante des femmes et des jeunes en tant qu'agents électoraux, candidats, représentants de partis politiques, observateurs et volontaires.

Des organisations telles que l'Association des femmes juristes éthiopiennes ainsi que plusieurs groupes de la société civile dirigés par des femmes ont suivi la participation féminine tout au long du processus électoral. Parallèlement, les jeunes observateurs ont joué un rôle significatif dans l'orientation des électeurs et l'organisation des bureaux de vote.

La mission a toutefois observé que les femmes demeurent sous-représentées parmi les candidats ainsi qu'aux postes de responsabilité au sein du processus électoral, alors même qu'elles représentent près de la moitié des électeurs inscrits.

Recommandations

L'IGAD a recommandé à la Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE) de poursuivre la modernisation et l'intégration des systèmes électoraux numériques, de consolider les programmes de formation destinés aux agents électoraux, d'améliorer les mécanismes d'identification des électeurs et de renforcer les dispositifs de cybersécurité afin de préserver l'intégrité de l'infrastructure électorale.

La mission a également préconisé une réduction du nombre d'électeurs affectés à chaque bureau de vote afin d'améliorer l'efficacité du processus et les conditions de participation des citoyens.

Les partis politiques ont été invités à renforcer leurs actions de sensibilisation auprès des électeurs, à privilégier des campagnes centrées sur les enjeux, à respecter les résultats issus des urnes et à favoriser une plus grande participation des femmes grâce à des mesures d'action positive.

Les forces de sécurité ont été encouragées à préserver leur professionnalisme ainsi que leur neutralité, tandis que les organisations de la société civile ont été appelées à intensifier les activités d'éducation civique, d'observation électorale et de consolidation de la paix.

La mission a par ailleurs recommandé au gouvernement éthiopien de poursuivre ses investissements dans les institutions démocratiques, la participation citoyenne et la modernisation du système électoral, tout en veillant à garantir un accès équitable aux services électoraux dans l'ensemble des régions du pays.

L'IGAD salue l'Éthiopie

Dans son appréciation finale, l'IGAD a qualifié les 7es élections générales éthiopiennes d'étape majeure dans l'évolution démocratique du pays.

La mission a salué les efforts conjoints du peuple éthiopien, du gouvernement, de la Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE), des acteurs politiques, des organisations de la société civile et des institutions de sécurité, qui ont contribué à garantir un processus électoral globalement pacifique et bien organisé.

« Les 7es élections générales représentent une étape importante dans l'évolution démocratique et électorale de l'Éthiopie », a souligné la mission, ajoutant que l'introduction de réformes technologiques et institutionnelles d'envergure avait renforcé l'inclusivité, l'efficacité et la crédibilité du processus électoral.

L'IGAD a réaffirmé sa volonté d'accompagner le parcours démocratique de l'Éthiopie et a félicité le peuple éthiopien pour son engagement constant en faveur de la paix, du respect de l'ordre constitutionnel et du progrès démocratique.