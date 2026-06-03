Ethiopie: La délégation de l'UE et les représentations diplomatiques des États membres saluent l'organisation des 7es élections générales au pays

3 Juin 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — La délégation de l'Union européenne en Éthiopie, en collaboration avec les missions diplomatiques des États membres de l'UE, a salué la tenue des 7es élections générales éthiopiennes organisées le 1er juin 2026.

La délégation a diffusé une déclaration conjointe avec les représentations diplomatiques des États membres de l'UE - Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède - ainsi qu'avec les missions diplomatiques du Canada, de la Norvège et de la Suisse accréditées en Éthiopie.

Dans cette déclaration commune consacrée aux 7es élections générales en Éthiopie, la délégation de l'UE a salué la tenue du scrutin et a rendu hommage aux efforts de la Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE), des agents électoraux, des partis politiques, des candidats ainsi que des organisations de la société civile.

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Tout en reconnaissant le rôle essentiel joué par l'Union africaine (UA) et l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) en qualité d'observateurs internationaux, les signataires ont indiqué attendre avec intérêt la publication de leurs rapports.

Enfin, ils ont exprimé l'espoir que toutes les circonscriptions n'ayant pas été en mesure d'organiser les élections le 1er juin puissent avoir l'occasion de les tenir ultérieurement.

Lire l'article original sur ENA.

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