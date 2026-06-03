Ethiopie: Le président Taye accueille une délégation de l'Église orthodoxe de Russie

Addis-Abeba — Le président Taye Atske Selassie a accueilli aujourd'hui, au Palais national d'Addis-Abeba, le métropolite Antoine Sevryuk, dirigeant du Département des relations ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou relevant de l'Église orthodoxe russe.

Lors de cet entretien, le métropolite Antoine a adressé ses félicitations à l'Éthiopie pour l'organisation réussie de ses dernières élections générales, estimant que le scrutin s'était déroulé dans un climat paisible, libre et stable.

« Nous savons qu'un événement majeur a récemment marqué l'histoire de l'Éthiopie : les élections, organisées dans la sérénité et la liberté. Nous nous en réjouissons », a-t-il affirmé.

Le métropolite a mis en avant les liens historiques et spirituels étroits qui rapprochent l'Éthiopie et la Russie, rappelant que les rapports entre les deux pays reposent sur un héritage chrétien partagé.

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Présentant l'Éthiopie comme une nation d'une grande portée biblique, il a indiqué que cette première visite dans le pays constituait pour lui une expérience particulièrement enrichissante.

Le métropolite Antoine a également mis en lumière la coopération ancienne entre l'Église orthodoxe russe et l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo, décrivant cette dernière comme une Église soeur avec laquelle sont partagées des valeurs communes ainsi qu'une collaboration étroite dans le domaine religieux.

Selon lui, les relations entre les deux Églises se sont continuellement renforcées depuis les années 1960 et 1970 grâce à des échanges fréquents de responsables religieux, de membres du clergé et d'étudiants en théologie.

Il a souligné que des religieux et étudiants éthiopiens suivent depuis plusieurs décennies des formations théologiques au sein d'académies russes, contribuant ainsi au renforcement des relations institutionnelles et des liens humains entre les populations des deux nations.

Se déclarant optimiste quant à l'avenir des relations entre l'Éthiopie et la Russie, le métropolite Antoine a indiqué que les rapports étroits entre les deux Églises continueraient à favoriser une coopération plus vaste entre les deux pays.

Il a ajouté qu'il se réjouissait de rencontrer les responsables de l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo durant son séjour en Éthiopie et a exprimé l'espoir que cette visite contribuerait à renforcer la collaboration entre les Églises et leurs fidèles.

Pour sa part, le président Taye a rappelé les relations historiques et durables qui unissent l'Éthiopie et la Russie et a réaffirmé la volonté de l'Éthiopie d'approfondir sa coopération dans plusieurs secteurs.

Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur différentes questions d'intérêt commun et ont renouvelé leur engagement à renforcer davantage les relations entre l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo et l'Église orthodoxe russe, tout en consolidant l'amitié plus large entre l'Éthiopie et la Russie.