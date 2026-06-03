Ethiopie: Les investisseurs norvégiens attirés par les perspectives de l'électromobilité et des investissements verts au pays

Addis-Abeba — La Commission éthiopienne des investissements (EIC) a indiqué que les investisseurs norvégiens ont exprimé un intérêt marqué pour les secteurs en expansion de l'électromobilité et des investissements verts en Éthiopie.

Le commissaire de l'EIC, Zeleke Temesgen, a reçu hier une délégation norvégienne dirigée par l'ambassadrice de Norvège, Stine Christensen, afin d'explorer les moyens de renforcer la coopération en matière d'investissement entre les deux nations.

D'après la commission, les échanges ont porté sur les investissements verts, les énergies renouvelables, la mobilité électrique ainsi que sur les initiatives plus larges destinées à favoriser un développement économique durable.

Au cours de la rencontre, Temesgen a mis en avant les efforts entrepris par le gouvernement éthiopien pour améliorer l'environnement national de l'investissement

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Il a précisé que ces réformes incluent l'ouverture de nouveaux secteurs aux investisseurs privés, la mise en place d'institutions de soutien à l'investissement ainsi que l'adoption de lois et de réglementations favorables aux investisseurs, destinées à instaurer un cadre des affaires transparent et prévisible.

Le commissaire a également souligné que l'Éthiopie a mis en œuvre des politiques favorables visant à accélérer le développement de l'électromobilité et investit dans les infrastructures indispensables au transport électrique.

Il a invité les investisseurs norvégiens à examiner les opportunités offertes par ce secteur et à profiter de l'évolution du climat d'investissement du pays.

L'ambassadeur Christensen a affirmé que les investisseurs norvégiens étaient désireux d'investir en Éthiopie, mettant en avant la solide expérience de la Norvège dans les politiques d'économie verte, le développement des énergies renouvelables et la mobilité électrique.

Les deux parties ont également passé en revue les préparatifs du prochain Sommet Nordique-Afrique consacré aux véhicules électriques, prévu à Addis-Abeba au mois de septembre.

Ce sommet devrait rassembler des représentants gouvernementaux, des investisseurs, des dirigeants d'entreprise et des partenaires du développement venus d'Afrique et des pays nordiques afin d'échanger sur les véhicules électriques, les systèmes de transport propres et les solutions de mobilité durable.

Les discussions ont mis en évidence les opportunités grandissantes de coopération entre l'Éthiopie et la Norvège dans les domaines des énergies renouvelables, des investissements verts et des transports durables, en s'appuyant sur l'expertise norvégienne dans les technologies vertes et la mobilité électrique, associée aux réformes économiques en cours ainsi qu'aux ambitions de développement durable de l'Éthiopie.