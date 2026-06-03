Ethiopie: La CEDH estime que les 7èmes élections générales au pays se sont déroulées dans le calme et le respect des principes démocratiques

Addis-Abeba — La Commission éthiopienne des droits de l'homme (EHRC) a déclaré que les 7èmes élections générales du pays se sont tenues dans un climat serein, pacifique et démocratique, en conformité avec les standards internationaux.

Au cours d'une conférence de presse organisée aujourd'hui, le président de l'EHRC, Berhanu Adelo, a indiqué que l'institution avait mobilisé des observateurs ainsi que des spécialistes afin de suivre attentivement l'ensemble du processus électoral.

D'après les constats recueillis sur le terrain, le caractère pacifique et démocratique du scrutin, de même que son respect des normes internationales, ont été attestés.

Il a par ailleurs précisé que tous les équipements et documents requis pour l'organisation du vote avaient été fournis de façon adéquate et dans les délais prévus.

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S'agissant des longues files d'attente constatées devant certains centres de vote le jour des élections, le président de l'EHRC a affirmé que la Commission avait porté cette situation à l'attention de la Commission électorale nationale d'Éthiopie, laquelle a rapidement adopté des mesures d'ajustement.

La Commission éthiopienne des droits de l'homme a également indiqué qu'elle poursuivrait le suivi de la phase postélectorale et qu'elle communiquerait publiquement toute conclusion issue de ses missions d'observation toujours en cours.