Ethiopie: La Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE) se félicite du déroulement réussi des 7èmes élections générales

Addis-Abeba — La Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE) a annoncé que les 7èmes élections générales du pays se sont déroulées avec succès, marquant l'achèvement du processus de vote à travers l'ensemble du territoire national.

Cette consultation électorale est largement perçue comme l'un des exercices démocratiques les plus significatifs organisés sur le continent africain au cours de cette année.

Lors d'une conférence de presse tenue mardi soir, la présidente de la NEBE, Melatwork Hailu, a confirmé que le scrutin, lancé à 6 heures du matin le 1er juin, s'était déroulé de manière satisfaisante dans toutes les régions du pays.

Hailu a indiqué que, malgré les longues files d'attente constatées devant plusieurs bureaux de vote à Addis-Abeba, les opérations électorales se sont déroulées dans l'ordre et le calme.

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Elle a précisé que le dépouillement se poursuivait encore dans certaines zones des régions de Sidama, Gambella, Amhara et Somali, ce qui ne permettait pas encore de disposer des chiffres définitifs de participation.

La présidente a expliqué que la Commission électorale nationale avait reçu différents signalements et plaintes par l'intermédiaire de son service juridique, de la direction chargée des partis politiques ainsi que de la ligne téléphonique électorale 6412.

Selon elle, des mesures correctives immédiates ont été appliquées lorsque cela était nécessaire, tandis que les dossiers exigeant des vérifications complémentaires font actuellement l'objet d'enquêtes, d'analyses et d'un suivi documentaire.

Elle a également indiqué que les résultats déjà validés au niveau des bureaux de vote avaient été affichés publiquement en plusieurs lieux, tandis que la compilation et la validation au niveau des circonscriptions se poursuivent.

Plus tôt dans la journée, la NEBE avait publié un communiqué saluant les millions d'Éthiopiens ayant exercé leur droit constitutionnel de vote avec patience, responsabilité civique et vigilance.

La Commission a par ailleurs invité les citoyens à attendre les résultats officiels et à éviter la diffusion d'informations provenant de sources non autorisées.

Dans un communiqué distinct publié mardi, le Service de communication du gouvernement a qualifié le scrutin d'exercice démocratique historique, pacifique et réussi, mettant en avant la participation massive des citoyens à travers le pays.

L'élection du 1er juin a suscité une attention considérable aux niveaux national et international, en raison de la taille de la population éthiopienne, de l'étendue du territoire et des plus de 54 millions d'électeurs inscrits appelés aux urnes.

À l'issue du vote, le Premier ministre Abiy Ahmed a salué l'engagement remarquable des Éthiopiens en faveur de la démocratie, du patriotisme et de l'unité nationale, illustré par une forte mobilisation électorale dans tout le pays.

De son côté, le président Taye Atske Selassie a décrit les élections générales de 2026 comme une étape déterminante dans les efforts de l'Éthiopie visant à construire une nation plus forte, plus stable et plus prospère.

Alors que le dépouillement et la consolidation des résultats se poursuivent, la Commission électorale nationale a assuré que les prochaines étapes du processus se dérouleront dans le respect de la législation, de la transparence et des procédures électorales en vigueur.