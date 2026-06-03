Afrique: Missions d'observation électorale de l'Union africaine et de l'IGAD - Publication des conclusions préliminaires attendue mercredi

2 Juin 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Les responsables des missions d'observation électorale de l'Union africaine et de l'IGAD déployées pour les élections éthiopiennes de 2026 devraient rendre publiques leurs conclusions préliminaires le mercredi 3 juin 2026, d'après des informations diffusées sur les plateformes sociales de l'IGAD.

Speciosa Wandira-Kazibwe, à la tête de la mission d'observation électorale de l'IGAD, et Uhuru Kenyatta, dirigeant la mission d'observation électorale de l'Union africaine, ont organisé une séance de débriefing post-électoral au lendemain de la fin des opérations de vote en Éthiopie.

Cette rencontre a offert aux chefs de mission l'occasion d'examiner, d'analyser et de consolider les observations recueillies par leurs équipes respectives durant le scrutin ainsi qu'au cours de la période post-électorale immédiate, dans le cadre de leur appréciation continue du processus électoral.

Les deux missions sont attendues pour présenter leurs observations et conclusions préliminaires le mercredi 3 juin 2026.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.