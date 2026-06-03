Addis-Abeba — Les responsables des missions d'observation électorale de l'Union africaine et de l'IGAD déployées pour les élections éthiopiennes de 2026 devraient rendre publiques leurs conclusions préliminaires le mercredi 3 juin 2026, d'après des informations diffusées sur les plateformes sociales de l'IGAD.

Speciosa Wandira-Kazibwe, à la tête de la mission d'observation électorale de l'IGAD, et Uhuru Kenyatta, dirigeant la mission d'observation électorale de l'Union africaine, ont organisé une séance de débriefing post-électoral au lendemain de la fin des opérations de vote en Éthiopie.

Cette rencontre a offert aux chefs de mission l'occasion d'examiner, d'analyser et de consolider les observations recueillies par leurs équipes respectives durant le scrutin ainsi qu'au cours de la période post-électorale immédiate, dans le cadre de leur appréciation continue du processus électoral.

Les deux missions sont attendues pour présenter leurs observations et conclusions préliminaires le mercredi 3 juin 2026.