interview

A quelques semaines du Forum international de la presse économique de l'Uemoa (Fipe-Uemoa), prévu du 24 au 26 juin 2026 à Dakar, le Coordonnateur de la plateforme détaille les ambitions. Renforcement de l'intégration régionale, mobilisation des investissements, promotion de l'innovation et montée en compétence des journalistes économiques figurent parmi les principaux objectifs de cette première édition placée sous le thème : « Innover pour l'avenir économique de l'Afrique de l'Ouest ».

Quels impacts concrets le Fipe-Uemoa 2026 devrait-il avoir sur l'attractivité économique de l'espace Uemoa et sur le rôle de la presse économique dans le développement régional ?

Tous les analystes économiques et financiers, tant africains que issus d'autres continents, sont unanimes à reconnaître la dynamique économique résiliente et solide de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), avec une croissance robuste de 6,5 % au premier trimestre 2026. Le Forum international de la presse économique (Fipe-Uemoa), qui est une initiative de la Plateforme des médias de l'Uemoa (Pdm-Uemoa) en collaboration avec la Commission de l'Uemoa, entend stimuler les investissements publics et privés, favoriser la coopération et l'intégration régionale et, enfin, renforcer les capacités analytiques ainsi que la qualité de la presse économique dans notre espace communautaire.

Pour revenir à votre question, les résultats concrets attendus au terme de ces trois jours d'échanges, de réseautage et de panels de haut niveau sont, entre autres : le renforcement et la conclusion de partenariats économiques publics et privés ; une meilleure information des investisseurs sur les secteurs prioritaires de l'espace Uemoa ; l'amélioration de l'intégration économique régionale au service du développement et de la croissance ; une meilleure appropriation de la Vision prospective 2040 et de l'initiative Impact 2030 par les partenaires et investisseurs ; un renforcement des capacités des journalistes économiques et financiers afin qu'ils accompagnent davantage les acteurs et institutions de notre communauté.

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Le thème retenu pour cette première édition du Fipe-Uemoa 2026 est : « Innover pour l'avenir économique de l'Afrique de l'Ouest ». Pour mieux décliner ce thème et l'ancrer dans les réalités du moment, plusieurs panels de haut niveau ont été programmés, notamment sur : la presse économique en Afrique de l'Ouest et son rôle dans le développement régional ; l'attractivité des investissements dans la zone Uemoa ; les zones économiques spéciales ; l'innovation technologique et la transition énergétique ; les technologies financières (Fintech) ; les Smart Cities ; le commerce intra-Uemoa et la ZLECAf ; ainsi que les défis liés à la mobilisation des ressources à travers la titrisation, les sukuk et les fonds d'investissement.

Quel rôle spécifique joueront la Commission de l'Uemoa, la Bceao et la Boad ?

La Commission de l'Uemoa est notre principal partenaire dans l'organisation de ce forum qui, je le rappelle, constitue l'une des principales recommandations du colloque tenu à Abidjan l'année dernière. Le forum est organisé sous le parrainage du président de la Commission, M. Abdoulaye Diop, qui s'implique personnellement dans la préparation et la réussite de cette première édition. Je profite de cette occasion pour remercier une nouvelle fois le président de la Commission pour ses efforts en faveur du développement, du renforcement des capacités et de la modernisation technologique des acteurs des médias de l'Uemoa.

Nous tenons également à remercier la Boad et la Bceao, qui nous apportent un soutien important. Si les agendas du président de la Boad et du gouverneur de la Bceao le permettent, ils prendront part à certains panels. Plusieurs cadres de ces institutions ont d'ores et déjà confirmé leur participation à l'animation des travaux. Nous invitons également les autres institutions à nous rejoindre pour faire de ce rendez-vous de Dakar, les 24, 25 et 26 juin 2026, un véritable succès.

Est-il prévu de signer une charte ou de créer un fonds de soutien à l'innovation technologique à l'issue de cette édition ?

C'est une excellente question, Madame la journaliste. L'idée de créer un fonds de soutien à la créativité et à l'innovation technologique anime notre milieu depuis plusieurs années. Lors du colloque de la Pdm-Uemoa tenu à Abidjan l'année dernière, cette question a été largement débattue, au point qu'un comité de réflexion, d'analyse et d'orientation stratégique est actuellement en cours de mise en place pour travailler sérieusement sur le sujet.

À Dakar, il n'y aura donc pas encore de signature officielle dans ce sens. Toutefois, cette perspective demeure une priorité, car nous sommes unanimes à reconnaître l'urgence et la nécessité de créer un tel fonds, dont l'importance est capitale pour notre écosystème.

Le programme prévoit-il des ateliers pratiques ?

En plus des panels, des communications thématiques et de la conférence inaugurale sur le thème « Innover pour l'avenir économique de l'Afrique de l'Ouest », qui sera animée par l'ancien Premier ministre du Bénin et économiste de renom Lionel Zinsou, le programme du Fipe-Uemoa prévoit effectivement plusieurs ateliers pratiques à l'intention des journalistes. Des masterclass consacrées à l'utilisation de l'intelligence artificielle, aux techniques de rédaction journalistique et à d'autres thématiques d'intérêt pour les médias seront organisées durant le forum.

L'une des innovations de cette édition est le Prix d'excellence du meilleur journaliste de l'espace Uemoa. Pourquoi cette initiative ?

La Plateforme des médias de l'Uemoa bénéficie aujourd'hui d'une écoute attentive du président de la Commission, M. Abdoulaye Diop, que nous considérons comme un véritable ami des médias. Lui-même est un lecteur assidu de la presse économique. Il a très tôt compris qu'une information de qualité, crédible et bien documentée constitue un outil essentiel d'aide à la décision. Nous saluons également le soutien constant du président de la Boad, qui partage cette vision d'une presse mieux formée et mieux outillée.

À l'issue du colloque d'Abidjan de septembre dernier, la Pdm-Uemoa et la Commission de l'Uemoa ont décidé d'instituer le Prix d'excellence du meilleur journaliste de l'Uemoa afin de valoriser et d'encourager les professionnels qui produisent un travail de qualité malgré les nombreuses contraintes auxquelles ils sont confrontés. L'objectif est de promouvoir les meilleures productions journalistiques et de contribuer au renforcement de l'intégration régionale.

Quel dispositif est prévu pour assurer le suivi des recommandations de Dakar ?

Nous accordons une importance particulière au suivi des recommandations qui découleront du forum. À cet effet, un dispositif de rapportage rigoureux a été mis en place. Une équipe dynamique et compétente assurera le suivi quotidien des travaux avant la production du rapport final qui compilera l'ensemble des recommandations.

Comme nous l'avons rappelé plus haut, le Fipe-Uemoa lui-même est né d'une recommandation formulée lors du colloque d'Abidjan en septembre dernier. Cela démontre notre volonté de traduire les conclusions de nos rencontres en actions concrètes. Je vous remercie sincèrement pour cette opportunité qui me permet d'informer vos lecteurs et auditeurs sur l'organisation du Forum international de la presse économique (Fipe-Uemoa) qui se tiendra du 24 au 26 juin 2026 à Dakar, au Sénégal.

Nous invitons l'ensemble des professionnels des médias, les acteurs économiques, les investisseurs publics et privés, les institutions, les banques, les chambres consulaires ainsi que tous les passionnés d'information économique et financière à prendre part à cet important rendez-vous régional.