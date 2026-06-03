Cote d'Ivoire: L'impact de la chaleur sur la santé - Les acteurs du projet HE2AT font le bilan cinq ans après

Le Centre suisse de recherches scientifiques en Côte d'Ivoire (Csrs) organise les 3 et 4 juin 2026, à Abidjan, l'atelier annuel de clôture du projet He2at-Côte d'Ivoire, année 5, intitulé : « Développer des solutions de science des données pour atténuer les impacts du changement climatique sur la santé en Afrique : le centre He2at ».

Initié par un consortium de partenaires aux États-Unis et en Afrique, et financé par les National Institutes of Health (Nih), ce programme est mis en oeuvre à travers deux projets de recherche. Le RP1 a pour objectif d'utiliser des approches innovantes de la science des données afin de quantifier les impacts actuels et futurs de l'exposition à la chaleur sur la santé maternelle et infantile en Afrique subsaharienne.

Le RP2 vise, quant à lui, à améliorer la compréhension des interactions entre la chaleur et la santé dans les villes africaines, notamment à Abidjan. En Côte d'Ivoire, les équipes du projet sont basées à l'Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo.

Cet atelier vise notamment à faire le bilan des activités menées en Côte d'Ivoire, au Zimbabwe et en Afrique du Sud dans le cadre du consortium, autour de trois principaux volets : la formation, l'engagement communautaire, les activités de recherche et l'acquisition de données, au terme des projets RP1 et RP2.

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Il offre également l'opportunité aux chercheurs du consortium (doctorants, postdoctorants et chercheurs seniors) de présenter les résultats de leurs travaux, ainsi que d'échanger avec les principales parties prenantes concernées en Côte d'Ivoire et avec les représentants d'autres institutions sur les résultats obtenus.

Le directeur général du Csrs, le Pr Koné Inza, a indiqué que l'Afrique est aujourd'hui confrontée à des transformations environnementales rapides qui affectent directement les systèmes de santé, les moyens de subsistance et le bien-être des populations.

Selon lui, l'augmentation des températures, les événements climatiques extrêmes ainsi que les risques liés à la qualité de l'air et de l'eau exigent des réponses innovantes fondées sur des données fiables et des approches interdisciplinaires.

« C'est précisément l'ambition du centre He2at : mobiliser les sciences des données, l'intelligence artificielle, l'épidémiologie, les sciences environnementales et les sciences sociales pour produire des connaissances utiles à la prise de décision et au développement de solutions adaptées aux réalités africaines », a déclaré le Pr Koné Inza.

Il a souligné que, depuis sa création, le centre He2at s'est imposé comme une plateforme exemplaire de collaboration entre institutions africaines et internationales. Il a contribué au renforcement des capacités de nombreux jeunes chercheurs, favorisé le développement de projets innovants et créé un environnement propice à la co-construction de solutions face aux défis émergents de santé publique et du changement climatique.

Le directeur général du Csrs a également exprimé sa gratitude aux communautés qui ont accepté de collaborer avec les chercheurs et de participer aux différentes activités du projet, notamment les populations de Williamsville et de Port-Bouët, dont la contribution a été essentielle à la production des connaissances et à la validation des approches développées dans le cadre du programme.

Le Pr Vanga Adja Ferdinand, représentant la présidente de l'Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo, le Pr Coulibaly Aoua Sougo, a indiqué que les résultats du projet He2at se traduisent par l'élaboration de systèmes d'alerte visant à réduire la vulnérabilité et à renforcer la résilience face aux épisodes de chaleur extrême dans les villes africaines, notamment à Abidjan.

Pour lui, la question du changement climatique et de ses effets sur les modes de vie, la santé et l'environnement est devenue une priorité planétaire.

« Face à cette problématique d'intérêt mondial, voire à cette urgence mondiale, l'Université Péléforo Gon Coulibaly se réjouit, en tant que seule institution universitaire francophone engagée dans ce programme, de contribuer, en collaboration avec le Centre suisse de recherches scientifiques en Côte d'Ivoire, à la recherche de réponses adaptées aux défis climatiques et sanitaires, aux côtés d'éminentes institutions de recherche », a-t-il déclaré, félicitant l'équipe du projet basée au sein de l'Université Péléforo Gon Coulibaly et du Csrs.

Pour le coordonnateur du projet He2at, le Pr Cissé Guéladio, la question de la chaleur concerne l'ensemble des populations. Selon lui, son impact varie en fonction des conditions d'habitat et de vie. « Ce projet possède une forte dimension de formation à la recherche. Nous comptons six doctorants, trois post-doctorants et trois chercheurs seniors chargés de leur encadrement », s'est-il félicité, précisant que ce projet traite d'une problématique qui concerne tout le monde, bien au-delà de la seule Côte d'Ivoire.