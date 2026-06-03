Cote d'Ivoire: 8e Journée d'excellence - L'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques octroie 19 prix aux étudiants et enseignants de l'Université Félix Houphouët-Boigny

Moment privilégié de reconnaissance et de valorisation du mérite, l'Unité de formation et de recherche (Ufr) Sciences pharmaceutiques et biologiques (Spb) de l'Université Félix Houphouët-Boigny a tenu la 8e édition de sa Journée de l'excellence, le mardi 2 juin 2026.

Au nombre de 18, les lauréats (étudiants, enseignants, personnels administratifs et techniques) ont reçu 19 prix, dont deux nouvelles distinctions ajoutées cette année : celle du meilleur étudiant de licence 1 et celle du meilleur engagement étudiant en santé publique.

Ces distinctions ont été décernées aux lauréats pour leurs efforts, leur persévérance, leur discipline et leur goût pour le travail bien fait.

Le doyen de l'Ufr Spb, le Pr Mahama Ouattara, a expliqué que cet événement met à l'honneur ceux qui incarnent les valeurs d'excellence de son institution. Tout en les félicitant, il a également remercié le président de la cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Pr Adama Diawara, pour son leadership éclairé, qui a permis à l'enseignement supérieur ivoirien de connaître des transformations profondes et structurantes.

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« Grâce aux réformes engagées et à l'amélioration constante des conditions de vie et d'études sur nos campus, nos étudiants évoluent aujourd'hui dans un climat de sérénité qui favorise l'expression de leur talent et de leur créativité. Ils se préparent ainsi à devenir les acteurs du développement scientifique, économique et social de notre nation », a-t-il confié, avant de remercier tous les partenaires qui ne ménagent aucun effort pour accompagner l'Ufr.

Parrainant l'événement, le Dr Simone Bleu Lainé a dit sa grande fierté de voir ses apprenants s'investir dans cette discipline au service du développement de la Côte d'Ivoire. Elle a fait savoir aux étudiants qu'ils disposent d'ambitions, de créativité et d'énergie qu'ils ne doivent pas gaspiller.

« Avec ce prix, votre responsabilité a changé. Vous êtes désormais des références et des modèles pour vos camarades. À vous d'en faire quelque chose de beau », a-t-elle conseillé, tout en félicitant également les autres lauréats.

Au nom du président de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le Pr Simplice Dion, vice-président chargé de la planification, de la programmation et des relations extérieures, a exhorté tous les lauréats à poursuivre sur la voie de l'excellence.

Au nombre des distinctions décernées figure le Prix Pr Ballo Zié du meilleur étudiant de licence 1, remporté par Mlle Anaelle Omela Oulaï. Avec une moyenne de 16,02, elle a également obtenu le Prix Dr Simone Bleu Lainé du meilleur étudiant de l'année académique 2024-2025.

Elle est repartie les bras chargés de trophées, de diplômes et d'enveloppes, pour une valeur totale de 700 000 Fcfa. Tous les lauréats ont reçu chacun un diplôme, un trophée et une enveloppe.