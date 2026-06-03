Gabon: L'ambassadeur Abdellah Sbihi honore les nouvelles promotions de médecins et pharmaciens à Libreville

L'Université des sciences de la santé de Libreville a célébré ce week-end la fin de cursus de deux promotions d'excellence : la 44ème promotion des médecins et la 9ème promotion des pharmaciens. L'ambassadeur du Maroc près le Gabon, SEM Abdellah Sbihi a honoré les nouvelles promotions de médecins et pharmaciens à Libreville, capitale du Gabon.

La cérémonie s'est tenue en présence du vice-président de la République, donnant un éclat officiel à l'événement. L'ambassadeur du Maroc au Gabon, SEM Abdellah Sbihi, y a pris part activement, marquant ainsi le soutien du Royaume à la formation des cadres de santé gabonais.

Devant les nouveaux diplômés, les familles et le corps professoral, l'ambassadeur a salué le travail accompli par les étudiants et l'engagement de l'université. Sa présence a également rappelé la coopération sanitaire entre le Maroc et le Gabon, un axe fort des relations bilatérales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette double promotion arrive à un moment clé pour le système de santé gabonais, qui mise sur le renforcement des ressources humaines pour améliorer l'accès aux soins. Médecins et pharmaciens fraîchement assermentés rejoignent désormais le corps médical national avec pour mission de servir les populations.