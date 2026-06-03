Gabon: IFPE - Des soutenances de fin de formation B2 qui confirment l'excellence de l'institution

Les soutenances de fin de formation du public d'enseignants "B2" se déroulent dans les meilleures conditions à l'Institut de Formation Professeurs d'Ecole (IFPE), confirmant une fois de plus le sérieux, la rigueur et la qualité de l'encadrement qui font la réputation de cette institution de référence dans le paysage de la formation professionnelle des enseignants du primaire.

Depuis le lancement de cette session, les candidats se succèdent devant les jurys pour présenter les résultats de leurs travaux de recherche et les compétences acquises au cours de leur parcours. Les différentes prestations témoignent du niveau d'exigence académique de l'établissement ainsi que de la qualité des enseignements dispensés.

À travers ces soutenances, l'IFPE démontre sa capacité à former des apprenants compétents, capables de répondre aux attentes de l'école de base Gabonaise. Cette performance est le fruit d'une vision claire, d'une gouvernance dynamique et d'un engagement constant en faveur de l'excellence.

Pour Mme Bertille Assengone, Directrice des études chargée de la recherche et des stages, la satisfaction est grande au regard de la qualité des travaux présentés et de l'organisation générale de cette importante échéance académique.

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« Nous assistons à des soutenances de très bonne facture. Les apprenants démontrent une maîtrise appréciable des connaissances acquises et une réelle capacité d'analyse. Cela traduit la qualité de la formation reçue, mais aussi l'implication des formateurs, des encadreurs et de l'ensemble du personnel de l'IFPE », a-t-elle souligné.

Reconnue pour son professionnalisme, sa disponibilité et son engagement en faveur de la réussite des apprenants, Mme Bertille Assengone joue un rôle essentiel dans la mise en oeuvre de la politique académique de l'établissement. Sous sa coordination, les activités pédagogiques, les travaux de recherche et le suivi des stages s'inscrivent dans une démarche permanente de qualité et d'amélioration continue.

La Directrice de la Recherche n'a pas manqué de saluer le leadership du Directeur Général de l'IFPE, M. Félicien Ngouayi, dont la vision stratégique contribue au rayonnement de l'institution.

« Ces résultats sont la traduction concrète des orientations de notre Directeur Général. Son attachement à l'excellence, à la discipline, à l'innovation et à la professionnalisation de la formation nous permet de maintenir un niveau élevé d'exigence et de performance », a-t-elle déclaré.

Sous l'impulsion de M. Félicien Ngouayi , l'IFPE s'impose progressivement comme un établissement de référence, reconnu pour la qualité de ses programmes, la compétence de son corps enseignant et son souci permanent d'adapter les formations aux réalités du marché de l'emploi. Son management fondé sur l'efficacité, l'innovation et la promotion du mérite a permis à l'institution de renforcer sa crédibilité et son attractivité auprès des apprenants et des partenaires.

Au fil des années, l'ENI, devenue l'IFPE a bâti une réputation solide grâce à une approche pédagogique centrée sur l'acquisition de compétences pratiques, le développement de l'esprit d'initiative et la préparation des apprenants à une insertion professionnelle réussie. L'établissement se distingue également par son environnement propice à l'apprentissage, la qualité de son accompagnement et la proximité qu'il entretient avec les apprenants.

Le bon déroulement des soutenances du public "B2" constitue ainsi une nouvelle illustration de la vitalité de cette institution et de la détermination de ses responsables à offrir une formation de haut niveau. Plus qu'une simple étape académique, ces soutenances traduisent l'aboutissement d'un processus de formation rigoureux porté par des femmes et des hommes engagés au service de l'excellence.

À travers cette session, l'IFPE réaffirme sa vocation : former des enseignants compétents, responsables et prêts à relever les défis du développement, tout en consolidant sa place parmi les institutions de formation les plus performantes et les plus respectées du pays.