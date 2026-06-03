Gabon: Lancement du Programme National de Logements sociaux de Bikélé-Nzong

Le 3ème pilier du projet de société du Chef de l'Etat Brice Clotaire Oligui Nguema devient une réalité à travers le lancement officiel des travaux de construction de logements sociaux de Bikélé-Nzong.

Une concrétisation du 3ème pilier de son projet de société consacré à l'amélioration des conditions de vie des Gabonais à travers l'accès au logement.

Par cet acte majeur, le Chef de l'Etat passe de la parole à l'acte et engage l'une des plus importantes politiques de logement social jamais mises en oeuvre dans notre pays.

Cette initiative traduit ici sa volonté de garantir à chaque Gabonais un accès digne à la propriété à travers une vision simple et ambitieuse : « Un Gabonais, un toit ».

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Le programme prévoit la construction immédiate de 3 100 logements à Bikélé-Nzong, avant une extension progressive à travers le territoire national avec la réalisation de 5 000 logements supplémentaires sur les sept prochaines années, notamment en partenariat avec le groupe marocain Addoha.

Cette dynamique nationale est déjà engagée à l'intérieur du pays avec le lancement de 50 logements à Lambaréné, 50 à Makokou et 50 à Franceville, témoignant de la volonté des plus hautes autorités d'assurer une répartition équitable des opportunités de logement sur l'ensemble du territoire.

Contrairement aux dispositifs du passé, ce programme n'est pas exclusivement destiné aux agents publics. Il est ouvert à tous les Gabonais, qu'ils soient agents de l'Etat, salariés du secteur privé, travailleurs indépendants ou particuliers, dans le respect des critères définis par les administrations compétentes.

Le mécanisme retenu constitue une innovation sociale majeure. L'Etat réoriente la prime de logement vers l'acquisition d'un patrimoine durable.

Ainsi, aucun prélèvement ne sera effectué pendant la phase de construction. Ce n'est qu'à la remise effective des clés que le remboursement débutera. La prime de logement sera alors directement affectée au paiement du bien immobilier, permettant aux bénéficiaires d'accéder à la propriété sans effort financier supplémentaire et sans dégradation de leur pouvoir d'achat.

L'adhésion au programme repose sur une procédure transparente auprès du Ministère du Logement et de l'Habitat, avec le versement d'une caution sur un compte séquestre sécurisé. Plusieurs établissements bancaires partenaires se sont déjà engagés à accompagner les futurs bénéficiaires à travers des mécanismes de financement adaptés.

Par cette initiative historique, le Président de la République réaffirme son engagement en faveur de la justice sociale, de la dignité humaine et de l'amélioration durable du cadre de vie des populations.

La construction des logements sociaux de Bikélé-Nzong constitue ainsi une réponse concrète aux aspirations légitimes des Gabonais et une nouvelle illustration de la volonté du Chef de l'Etat de bâtir un Gabon plus inclusif, plus solidaire et davantage tourné vers le bien-être de ses citoyens.