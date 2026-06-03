Gabon: La centrale hydroélectrique de Bongolo - Un pilier énergétique du sud du pays

Située à Lébamba, chef-lieu du département de la Louétsi-Wano dans la province de la Ngounié, la centrale hydroélectrique de Bongolo est l'une des infrastructures énergétiques les plus importantes du sud du Gabon. Construite en 1992 sur la rivière Louétsi, elle joue depuis plus de trois décennies un rôle stratégique dans l'alimentation en électricité de plusieurs villes et localités du pays.

Dotée d'une capacité de production d'environ 5 mégawatts (MW), la centrale de Bongolo a été conçue pour répondre aux besoins énergétiques croissants des populations de la Ngounié et de la Nyanga.

Grâce à son réseau interconnecté, elle fournit de l'électricité aux villes de Lébamba, Mouila, Ndendé, ainsi qu'à plusieurs autres localités environnantes. Elle contribue également à l'approvisionnement énergétique de certaines zones de la province de la Nyanga, notamment la ville de Tchibanga.

Au-delà de sa fonction de production d'électricité, le barrage de Bongolo constitue un véritable moteur du développement local.

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L'énergie qu'il produit permet le fonctionnement des administrations, des établissements scolaires, des centres de santé, des commerces, des petites industries et de nombreux services indispensables à la vie quotidienne des populations.

Son existence favorise ainsi l'activité économique, l'entrepreneuriat local et l'amélioration des conditions de vie des habitants.

Cependant, après plusieurs années d'exploitation, la centrale a connu des difficultés liées à la vétusté de ses équipements. L'usure naturelle des installations, combinée à l'augmentation constante de la demande en énergie, a entraîné une baisse progressive de ses performances.

Cette situation a parfois occasionné des perturbations dans la fourniture de l'électricité, affectant aussi bien les ménages que les activités économiques de la région.

Face à ces défis, d'importants travaux de réhabilitation et de modernisation ont été engagés afin de restaurer les capacités initiales de production de la centrale.

Ces travaux ont porté notamment sur la rénovation des turbines, le remplacement de certains équipements techniques et l'amélioration générale des infrastructures de production et de distribution. L'objectif est de garantir une alimentation électrique plus stable, plus fiable et adaptée aux besoins futurs des populations.

La réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Bongolo représente un investissement stratégique pour le développement du sud du Gabon. Elle contribue à réduire les délestages, à renforcer la sécurité énergétique régionale et à soutenir les ambitions du pays en matière de développement durable.

En exploitant une source d'énergie renouvelable et respectueuse de l'environnement, le barrage participe également à la politique nationale visant à promouvoir les énergies propres et à réduire la dépendance aux centrales thermiques.

Aujourd'hui, la centrale hydroélectrique de Bongolo demeure un symbole du développement des infrastructures énergétiques gabonaises. Son importance dépasse le simple cadre de la production d'électricité : elle incarne un outil essentiel de progrès économique, social et territorial pour les provinces de la Ngounié et de la Nyanga, tout en contribuant au développement harmonieux du Gabon.