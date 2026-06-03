Gabon: Le Chef de l'Etat améliore les conditions de vie des Gabonais par la construction des logements sociaux

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce jour une délégation de promoteurs immobiliers conduite par le ministre de l'Habitat Mays Mouissi.

Cette rencontre stratégique s'inscrit dans la mise en oeuvre de l'une des priorités majeures du projet de société du Chef de l'Etat, garantir aux Gabonais l'accès à un logement décent et à la propriété.

Au coeur des échanges figurait le projet structurant de construction de 1 600 logements sociaux sur le site de Bikélé Nzong, bénéficiant de l'accompagnement financier du Groupe BGFI Bank.

Cette initiative d'envergure traduit la volonté de Brice Clotaire Oligui Nguema de répondre durablement à la forte demande en logements tout en améliorant les conditions de vie des populations.

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Au-delà de la construction de bâtiments, ce programme porte une ambition profondément sociale, celle d'offrir aux familles gabonaises un cadre de vie sécurisé, moderne et digne, favoriser l'épanouissement des ménages et renforcer la cohésion sociale à travers un meilleur accès à l'habitat.

Destiné en priorité aux agents publics, mais également ouvert aux travailleurs du secteur privé remplissant les conditions requises, ce projet permettra à un plus grand nombre de citoyens d'accéder à la propriété immobilière et de bâtir un patrimoine durable pour leurs familles.

Cette initiative s'inscrit dans une vision plus large portée par le Chef de l'Etat, de rendre accessible le logement, de mettre à disposition des terrains à coûts abordables et la sécurisation foncière. Elle participe ainsi à la réduction des inégalités sociales et à l'amélioration du bien-être des populations sur l'ensemble du territoire national.

A cette occasion, le Président de la République a exhorté les promoteurs immobiliers et les différents acteurs du secteur à privilégier la qualité des ouvrages, le respect des normes et la célérité dans l'exécution des travaux afin que les bénéficiaires puissent accéder rapidement à des logements répondant aux standards modernes de confort et de sécurité.

La phase initiale du programme prévoit la construction de 1 000 logements dans la province de l'Estuaire avant son déploiement progressif dans les neuf provinces du pays. A terme, cette dynamique permettra de doubler l'offre de logements sociaux et de concrétiser l'ambition du Chef de l'Etat qui est de faire du droit au logement une réalité pour le plus grand nombre et restaurer pleinement la dignité des Gabonais à travers un habitat moderne, accessible et durable.