Congo-Kinshasa: Conflit foncier dans le territoire de Luiza - Un chef coutumier tué

Le chef du village Ngunyi Tshitadi, dans le territoire de Luiza (Kasaï-Central), a été tué mardi 2 juin dans un conflit foncier autour d'un site aurifère l'opposant au village voisin de Ngunyi Kanana, dans le secteur de Bambayi. Selon des sources locales, le bilan fait également état d'une dizaine de blessés et de plusieurs maisons incendiées. La société civile locale appelle les autorités à intervenir rapidement afin de rétablir le calme et de prévenir de nouvelles violences.

Le chef Bienvenu Tshitadi a été tué alors que ses administrés affrontaient ceux du chef Kanana sur un site aurifère situé à la limite des deux villages, selon des sources locales. D'après ces mêmes sources, après la mort du chef, ses partisans ont incendié plusieurs maisons appartenant aux habitants de Ngunyi Kanana, déjà réfugiés en brousse.

Une dizaine de personnes ont été grièvement blessées. Elles ont été acheminées vers des structures sanitaires, notamment au village de Kitoko et à la mission catholique de Mobinza. La majorité des habitants des deux villages a fui, tandis que quelques proches du chef Tshitadi sont restés pour procéder à son inhumation.

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Jusqu'à présent, aucune intervention des autorités n'a été signalée. Paulin Nkongolo Nsaka, coordonnateur territorial de la Nouvelle Société civile congolaise (NSCC) de Luiza, appelle le gouvernement provincial à dépêcher des forces de sécurité pour rétablir l'ordre.

Ce drame survient deux mois après un autre conflit dans le secteur de Bushimaie, toujours à Luiza, où trois personnes avaient trouvé la mort et des dizaines d'autres avaient été blessées lors d'une dispute entre creuseurs artisanaux locaux et ceux venus du Lualaba autour d'un gisement d'or à Kalenga Manyi.