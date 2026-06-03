Congo-Kinshasa: Epreuves certificatives - Le respect des mesures contre Ebola exigé

3 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'Inspecteur général de l'Éducation nationale, Hubert Kimbonza, a confirmé le lancement de l'Examen national de fin d'études primaires (ENAFEP) pour ce jeudi 4 mai sur toute l'étendue du territoire. Il a toutefois recommandé aux candidats ainsi qu'à tous les acteurs impliqués dans l'organisation de cette épreuve certificative, notamment en Ituri, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, de respecter scrupuleusement les mesures préventives contre la maladie à virus Ebola.

« L'ENAFEF se déroulera du lundi 4 au mardi 5 juin 2026. Pour ce qui est de l'orientation, c'est-à-dire le TENASOSP (Test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle), du jeudi 11 au vendredi 12 juin 2026 », a détaillé Hubert Kimbonza mardi dernier à Kinshasa, devant les médias.

Quant à la session ordinaire de l'examen d'Etat, qui est prévue du lundi 22 au jeudi 25, a-t-il poursuivi, il faut que tous les candidats portent des masques :

« Nous demandons à tous les chefs des centres de veiller pour qu'on dispose dans chaque centre de ce qu'on appelle des 'points de lavage de mains'. Il ne faut pas que les enfants se lavent les mains avec de l'eau simple, mais il faut aussi que là où on se lave les mains, qu'on ait du savon, qu'on ait du gel hydroalcoolique ».

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Selon lui, l'autre mesure préventive à respecter concerne la distanciation.

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